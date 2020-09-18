«Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP

«Лаборатория Касперского» начала внедрять решение для работы с вовлеченностью и анализа обратной связи сотрудников SAP Qualtrics Employee Experience (EX). С его помощью компания сможет собирать и изучать опыт 4 тыс. работников по всем HR-процессам, с которыми можно столкнуться в процессе работы в компании. Помимо этого, система поможет проактивно планировать действия для улучшения опыта персонала, отслеживать их выполнение, а также повышать вовлеченность и мотивацию на всех уровнях. Внедрение будет осуществлять SAP Services CIS совместно с Qualtrics.

SAP Qualtrics EX позволит «Лаборатории Касперского» услышать мнение сотрудников по всему миру. Это поможет оперативно выявлять трудности, с которыми они сталкиваются, работать с ожиданиями и находить способы улучшить взаимодействие внутри компании, а также определять зоны роста.

Система будет включать в себя четыре вида опросов: ежегодные опросы вовлеченности, опросы в течение всего времени работы каждого сотрудника в компании, пульс-опросы, а также опросы 360о (сбор обратной связи от коллег). Полученные результаты будут интерактивно собираться в виде удобных дашбордов в любых разрезах организационной структуры, в том числе ретроспективно.

Это уже второе решение от SAP, выбранное «Лабораторией Касперского» для работы с персоналом: несколько лет назад компания в числе первых в России внедрила SAP SuccessFactors для автоматизации HR-процессов на глобальном уровне.

«Мы много сил и средств вкладываем в обеспечение комфортных условий работы для наших сотрудников. Обратная связь — это один из важнейших инструментов, который помогает улучшить многие процессы в компании. В контексте пандемии, когда вся компания перешла на удаленный режим работы, необходимость в удобном решении для сбора информации от всех четырех тысяч сотрудников оказалась еще более острой. В силу того, что у нас большой штат и мы ведем свою деятельность по всему миру, нам нужна понятная и эффективная система. Мы опробовали решение от SAP и убедились, что оно как нельзя лучше отвечает нашим задачам», — отметила Марина Алексеева, директор по работе с персоналом «Лаборатории Касперского».

«В конкурентной ИТ-сфере очень важно собирать обратную связь от сотрудников и выстраивать культуру компании вокруг их опыта. Все это позволит удерживать высокоэффективных и редких по опыту работников, а также привлекать лучшие таланты на рынке. Результаты внедрения комплексной системы управления опытом на базе Qualtrics совместно с нашими партнерами показывают, что рост эффективности отдельных категорий персонала составляет до 18%. Новое решение поможет «Лаборатории Касперского» в реальном времени собирать комплексную картину состояния сотрудников во всех локациях на основе соотнесения показателей обратной связи и бизнес-результатов», — отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.