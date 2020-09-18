«Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM

ГК «Корус Консалтинг» и Verme, отечественный разработчик WFM-системы, объявили о заключении партнерского соглашения. Теперь клиенты ИТ-компании из секторов розничной торговли, логистики и производства смогут повышать производительность труда и вести учет рабочего времени персонала с помощью системы Verme WFM.

По уровню производительности труда Россия существенно отстает от многих европейских стран. В связи с этим компании стремятся к поиску оптимизационных решений в HR. Одно из таких решений – использование WFM-систем (Workforce Management), которые позволяют прогнозировать потребность в сотрудниках и разрабатывать модели расчета численности, планировать гибкие графики работы, контролировать и вести биометрический учет фактически отработанного времени, готовить данные для расчета заработной платы и анализировать эффективность работы персонала компании в целом.

Verme – один из лидеров российского рынка WFM-систем. За последние три года компания реализовала несколько десятков проектов в таких крупных компаниях, как «М.Видео», «Эльдорадо», «Эконика», Hoff, Askona, Leroy Merlin, Prisma, SPAR Middle Volga, «Мираторг» и пр.

Решение Verme WFM собирает и анализирует целый массив данных компании: от динамики и структуры продаж до рабочих графиков сотрудников. На основе собранной информации рассчитываются рабочие графики персонала, которые учитывают нагрузку из-за увеличения покупательского потока в определенные часы, специфику спроса, расположение точек продаж и пожелания сотрудников. Подход позволяет увеличить производительность труда, снизить затраты на ФОТ до 15% и улучшить клиентский опыт за счет снижения количества очередей и качественного обслуживания клиентов в часы пик.

«В розничной торговле WFM – важный инструмент для управления эффективностью бизнеса. Решения этого класса приносят ощутимый результат в ритейле: они предоставляют все необходимые инструменты для управления сотрудниками с учетом реальной потребности в торговых залах в каждый конкретный момент работы торговой точки. Прогнозирование потока покупателей, планирование графиков работы и контроль рабочего времени на базе гибкой и мощной WFM-системы Verme поможет нашим клиентам эффективнее управлять своими ресурсами и добиваться лучшего сервиса в торговых залах», – сказал Сергей Кузнецов, руководитель направления WFM департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг».

«Мы надеемся, что появление партнера с богатым опытом в логистике и ритейле позволит нам вместе достичь поставленных целей, а также дополнительно обогатит решение за счет экспертизы партнера. Мы уже запускаем несколько совместных проектов, о которых сообщим чуть позже», – отметил Дмитрий Бельский, директор по развитию новых каналов продаж Verme.