Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts

Компания Pure Storage, предоставляющая системы хранения данных (СХД) как услугу (storage as-a-service) в гибридном мире и партнер по передовым технологиям в партнерской сети (APN) Amazon Web Services (AWS), сообщила, что FlashBlade получил статус AWS Outposts Ready – платформы, которая является частью программы AWS Service Ready. Пройдя комплексную проверку и обладая необходимой поддержкой, технология FlashBlade для AWS Outposts предоставляет гибридное облачное решение, отличающееся производительностью all-flash массива, масштабируемостью инфраструктуры облака и простотой эксплуатации для ускорения работы современных приложений и исходных баз данных.

Предполагается, что к следующему году 90% предприятий во всем мире будут строить ИТ-стратегии, сочетая размещение своих СХД в ЦОДах и публичных облачных платформах, а также на существующих платформах для удовлетворения все более разнообразных требований, которые предъявляются современным приложениям. Данные предприятия нуждаются в гибридной облачной стратегии, построенной на лучших в своем роде технологиях, которые могли бы обеспечить упрощенное управление, взаимодействие между различными службами, гибкость, оперативность и производительность. Все это необходимо для успешной работы, а также для того, чтобы избежать сложности работы, более высоких затрат и вопросов, связанных с мобильностью данных.

Благодаря интеграции FlashBlade с AWS Outposts клиенты AWS теперь могут использовать высокопроизводительную упрощенную файловую и блочную СХД с низким значением задержки, а также с собственными возможностями Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) в тандеме с сервисами AWS, API и инструментами, причем всем этим можно управлять и использовать возможности контейнеров в собственном центре обработки данных. Это решение сделает возможным использование таких пользовательских сценариев, как искусственный интеллект (ИИ), современная аналитика, DevOps, быстрое восстановление данных, а также предложит и другие виды использования с учетом самых последних требований, которые подразумевают необходимость реагирования в реальном времени, высокую пропускную способность, соблюдения требований относительно суверенитета данных, существующих потребностей и локальной обработки.

«Наши клиенты следуют требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, а мы в свою очередь стремимся предоставлять инновационные разработки и партнерские отношения, которые могут поддерживать их приоритеты в области технологий гибридных облачных СХД, – сказал Мэтт Барр (Matt Burr), генеральный директор FlashBlade, Pure Storage. – Мы гордимся тем, что являемся частью программы AWS Outposts Ready и предоставляем гибридное решение облачной инфраструктуры, основанное на принципах гибкости и оперативности, на которых построены как FlashBlade, так и AWS».

AWS Outposts – это полностью управляемый сервис, который расширяет инфраструктуру AWS, сервисов AWS, API и инструментов практически до любого центра обработки данных, пространства для аппаратного хостинга или локально установленного объекта и позволяет пользоваться упорядоченными гибридными технологиями. Присвоение статуса «Готово» от AWS Outposts Ready делает Pure компанией-участницей APN, которая предлагает полностью подготовленный продукт для использования на AWS Outposts. Данный статус также означает, что Pure провела успешную интеграцию с развертыванием AWS Outposts.

«Клиенты ищут лучшие решения для хранения и управления данными в масштабах предприятия в рамках комплексной программы по цифровизации, – отметил Джошуа Бургин (Joshua Burgin), генеральный директор AWS Outposts, Amazon Web Services. –Благодаря Pure Storage FlashBlade для AWS Outposts наши клиенты теперь могут оценить преимущества комплексного решения по управлению данными для любого приложения в рамках одной среды, на AWS Outposts, или AWS Regions, и по достоинству оценить работу гибридных технологий».

Благодаря программе AWS Outposts Ready, FlashBlade обеспечивает: производительность: репликация и скорость благодаря встроенной совместимости с Amazon S3, что позволяет быстро размещать объекты в гибридной среде для поддержки современных приложений и предоставляет возможность клиентам масштабировать свою инфраструктуру без потери емкости или производительности; консолидация: устраняет необходимость в содержании разрозненных СХД с помощью упрощенных возможностей файлового и блочного доступа, предназначенного для консолидации разнородных рабочих нагрузок и обеспечения поддержки нескольких протоколов для работы с широким спектром современных данных и пользовательских сценариев; простота: масштабируемость инфраструктуры облака и простота эксплуатации для хранения как файлов, так и объектов с автоматической настройкой параметров Zero Touch Provisioning,упрощенной сетевой структурой и рациональным управлением контейнерами. Технология создана с использованием СХД Evergreen для оптимизации управления жизненным циклом и обеспечения бесперебойных обновлений.

Данный анонс является последним шагом по расширению сотрудничества между Pure и AWS, направленного на необходимость удовлетворения современных потребностей клиентов в хранении данных. Благодаря совместной работе компаний API-интерфейсы и сервисы AWS стали ближе к их локальным приложениям. Клиенты также могут использовать Pure Cloud Block Store для AWS – облачное решение, обеспечивающее комплексную мобильность данных, устойчивую и последовательную работу на базе программного обеспечения Pure Purity. Технология Cloud Block Store специально оптимизирована для работы поверх инфраструктуры AWS, чтобы иметь возможность предоставлять корпоративные услуги передачи данных, аналогичных тем, которые получает пользователь при использовании массивов FlashArray, FlashBlade или при использовании модели Pure as-a-Service, которая доступна на AWS Marketplace.