«Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, разработала модуль «Образовательная витрина» на основе решения «БАРС.Электронная школа», который устранит необходимость самостоятельного поиска дополнительных ресурсов для обучения и даст возможность региону настраивать содержимое. Долгожданная новинка будет добавлена в виде ярлыка на рабочий стол Системы.

Модуль предоставляет возможность быстрого перехода к внешним приложениям – образовательным сервисам и ресурсам. У администратора Системы будет возможность добавлять, удалять информацию о предоставляемых услугах, коммерческих сервисах и платных электронных образовательных ресурсах в зависимости от партнерских соглашений, заключенных на уровне субъекта.

«Добавление модуля «Образовательная витрина» - это естественный виток развития нашего решения «БАРС. Образование». Мы ответили на потребность пользователей напрямую из Системы переходить к образовательным сервисам и электронным ресурсам. В особенности учитывая наш успешный опыт в части интеграции с такими лидерами образовательной индустрии как ЯКласс и Skyeng. Кроме того, это важно было сделать в условиях применения дистанционных технологий в школах. В дальнейшем регионы могут развивать системы в направлении сквозной интеграции и использования электронных дневников для размещения ссылок на домашние задания из выбранных ресурсов», - сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

«БАРС. Образование» - решение компании «Барс груп», которое используют в своей образовательной деятельности 25 регионов России. На сегодняшний день в системе «БАРС.Груп» зарегистрировано 7 млн. обучающихся и их родителей.