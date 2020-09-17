Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, разработала модуль «Образовательная витрина» на основе решения «БАРС.Электронная школа», который устранит необходимость самостоятельного поиска дополнительных ресурсов для обучения и даст возможность региону настраивать содержимое. Долгожданная новинка будет добавлена в виде ярлыка на рабочий стол Системы.

Модуль предоставляет возможность быстрого перехода к внешним приложениям – образовательным сервисам и ресурсам. У администратора Системы будет возможность добавлять, удалять информацию о предоставляемых услугах, коммерческих сервисах и платных электронных образовательных ресурсах в зависимости от партнерских соглашений, заключенных на уровне субъекта.

«Добавление модуля «Образовательная витрина» - это естественный виток развития нашего решения «БАРС. Образование». Мы ответили на потребность пользователей напрямую из Системы переходить к образовательным сервисам и электронным ресурсам. В особенности учитывая наш успешный опыт в части интеграции с такими лидерами образовательной индустрии как ЯКласс и Skyeng. Кроме того, это важно было сделать в условиях применения дистанционных технологий в школах. В дальнейшем регионы могут развивать системы в направлении сквозной интеграции и использования электронных дневников для размещения ссылок на домашние задания из выбранных ресурсов», - сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

«БАРС. Образование» - решение компании «Барс груп», которое используют в своей образовательной деятельности 25 регионов России. На сегодняшний день в системе «БАРС.Груп» зарегистрировано 7 млн. обучающихся и их родителей.



Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект оставит без работы маневровых диспетчеров РЖД

«Зима близко»: пандемия трансформирует сферу ИБ

Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения

Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей

На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Техноблог

Спасут ли очистители воздуха от коронавируса?

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android

Показать еще

Наука

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"