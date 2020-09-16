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«Контур.Экстерн» запустил решение для самозанятых бухгалтеров

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В системе интернет-отчетности «Контур.Экстерн» появилось специальное решение для бухгалтеров, которые самостоятельно ведут отчетность за клиентов и платят налог на профессиональный доход.

Такие специалисты могут объединять все свои организации на обслуживании в одну группу. Это значит, что бухгалтеру не нужно постоянно переключаться между аккаунтами своих клиентов. При входе в «Экстерн» бухгалтер сразу получает доступ к отчетности всех организаций, которые он ведет, на одном экране контролирует их отчеты и платежи, проводит сверку с бюджетом сразу по всем компаниям.

Когда бухгалтер прекращает работу с клиентом, то у него не возникает сложностей с передачей архива отчетности. Он отсоединяет компанию от группы, а клиент перевыпускает сертификат и продолжает самостоятельно или через нового бухгалтера отчитываться в госорганы через свой аккаунт в «Экстерне», где сохраняются все его документы.

При самостоятельной покупке бухгалтером программного обеспечения есть минусы — цена за аутсорсинговые услуги формируется из стоимости услуг бухгалтера и затрат на покупку программ отчетности. Бухгалтер на упрощенной системе налогообложения 6% не может принять к вычету расходы на покупку ПО. Он платит 6% со всех полученных доходов, в том числе с компенсации за покупку программы, а значит, переплачивает налог. В случае с «Экстерном» самозанятому бухгалтеру не надо приобретать систему — это делает организация, которую он обслуживает. Поэтому бухгалтер указывает в отчетности только оплату за свою работу, а значит, налог на профессиональный доход будет удержан только со стоимости услуг бухгалтера.

Игорь Гольдберг, менеджер проекта «Контур.Экстерн», сказал: «Экстерн позволяет самозанятым бухгалтерам быстрее решать свои рабочие задачи, не теряя времени на переключение между разными аккаунтами. Вся отчетность клиентов перед глазами, а значит, бухгалтер не упустит важное — срок сдачи отчета или поступление нового требования по своим клиентам».

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