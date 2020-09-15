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«Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Avaya Holdings Corp. и «КРОК» объявили о запуске совместного демоцентра решений для контакт-центра на базе Avaya Oceana. Это единственный центр на территории России, предназначенный для демонстрации и пилотирования решений, адаптированных под требования заказчика.

Совместный центр, созданный с компанией «Крок», стал первым в России, предназначенным для тестирования и адаптации решений под требования заказчиков. Например, с помощью демоцентра можно маршрутизировать вызовы, приходящие на конкретное подразделение заказчика, в систему Avaya Oceana. Это позволит протестировать новую систему в реальных условиях работы контакт-центра клиента. Также комплекс позволяет смоделировать различные сценарии обработки пользовательского обращения, такие как голосовой запрос, запрос через e-mail, web-чат или сайт. Наличие в системе программных интерфейсов закладывает потенциал для реализации и более сложных интеграций, когда возможностей "из коробки" заказчикам уже недостаточно.

«Платформа Avaya Oceana предоставляет собой не просто набор различных функциональных модулей, а позволяет скомпоновать решение, точно отвечающее различным запросам. Более того, благодаря встроенному инструментарию, такое решение можно адаптировать под любые нестандартные требования, максимально удовлетворив пожелания заказчика. Мы благодарим компанию «Крок» за сотрудничество и гордимся тем, что теперь в новом демоцентре каждый клиент сможет ознакомиться с преимуществами Avaya Oceana», – сказал Роман Франтов, технический директор Avaya в России и СНГ

«Востребованность такого рода решений в корпоративной среде растет, ведь каждая организация имеет свои бизнес-процессы и сложившуюся инфраструктуру, под которую необходимо индивидуально выстраивать всю систему коммуникации. Стандартные, коробочные решения, как правило, не соответствуют требованиям заказчиков, или вынуждают их к существенной переплате за невостребованную функциональность. Демонстрационный центр позволит нам максимально адаптировать функционал Avaya Oceana под индивидуальные сценарии использования заказчика», – отметил Сергей Малиновский, руководитель направления «Объединенные коммуникации» ИТ-компании «Крок».

Стенд включает в себя следующие инструменты: Aura R8, Oceana 3.6 и Oceana Analytics 3.6. Возможен удаленный доступ через VPN как для веб-интерфейса, так и для подключений через софтфоны. При необходимости может быть настроено соединение с городскими линиями.

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