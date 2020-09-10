«Неофлекс» представила решение Active Archive на технологиях больших данных

Компания «Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, создала решение Active Archive на основе стека технологий больших данных (Big Data). Оно помогает компаниям существенно оптимизировать стоимость владения архивными данными, обеспечивает удобный доступ к ним и минимизирует риски их потери.

В крупных организациях быстрое развитие технологий, увеличение количества разнородных систем и объема их данных влекут рост затрат на поддержку работоспособности уже выведенных из эксплуатации приложений, не используемых в бизнес-процессах. Active Archive позволяет оптимизировать стоимость владения такими системами, организовать процессы миграции и управления архивными данными, а также предоставить необходимые интерфейсы доступа для всех типов потребителей.

Снижение зависимости от уникальных компетенций по архивным и устаревшим системам, сквозной поиск ключевой информации в разрезе всех систем архива, готовая модель данных и универсальный Data API – основные преимущества решения. С помощью визуального интерфейса миграция данных происходит в «один клик» и они легко загружаются «один в один».

За счет наличия готовых компонент, таких как модель данных, типовые отчеты и Data API, решение позволяет быстро организовать процесс подготовки ответов на типовые запросы федеральных органов исполнительной власти, а также оптимизировать трудозатраты операционного департамента за счет универсализации работы с отчетами по архивным системам и автоматизации обмена данными с ФОИВ.

Решение Active Archive успешно реализовано в банке «Открытие» в рамках проекта по оптимизации хранения архивных данных. Экспертами «Неофлекс» был осуществлен бесшовный переход пользователей на взаимодействие с новой системой и проведено безопасное отключение старых архивных систем. Благодаря внедрению Active Archive был предоставлен быстрый универсальный доступ к критически важной информации, а также увеличен срок хранения и постоянная доступность архивных данных. Это, в свою очередь, повысило эффективность бизнес-процессов банка «Открытие» и позволило предельно минимизировать финансовые и репутационные риски.

«Решение Active Archive объединяет экспертизу «Неофлекс» в построении хранилищ данных и работе со стеком технологий Big Data. Каждая компания приходит к необходимости архивировать данные из различных систем. Для каждой конкретной системы в большинстве случаев ИТ-специалисты такой компании способны это сделать самостоятельно. Но в сложных проектах, если систем много, они разнородные и высоконагруженные, как банковские АБС, требуется опыт экспертов с успешными кейсами», – сказал Артем Меркулов, директор бизнес-направления Big Data Solutions компании «Неофлекс».