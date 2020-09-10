mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei

mfms стала первым в России и вторым в мире поставщиком программных продуктов, который интегрировал свое решение для отправки push-сообщений в экосистему Huawei Mobile Services (HMS). Теперь банки, торговые сети и другие организации, осуществляющие информирование клиентов с помощью решений mfms, могут существенно повысить качество доставки сообщений на смартфоны Huawei и Honor, а также на 50–80% снизить стоимость уведомлений.

В мобильных устройствах Huawei и Honor платформа HMS используется в качестве альтернативы Google Mobile Services (GMS), отвечающей за интеграцию приложений с сервисами Google. Развитие экосистемы началось после введения санкций со стороны властей США, которые внесли компанию Huawei в черный список и запретили ей приобретать ПО и производственные компоненты у американских поставщиков.

Вследствие этого Huawei лишилась возможности использовать сервисы Google на всех новых моделях смартфонов Huawei и Honor. Помимо обладателей данных устройств, адаптироваться к новым реалиям также пришлось организациям, осуществляющим информирование клиентов посредством push-нотификаций – все они столкнулись с невозможностью отправки уведомлений владельцам продукции Huawei и Honor, доля которых (по данным IDC за первый квартал 2020 года), составляет 40% от всех покупателей смартфонов в России.

Решение mfms позволяет охватить эту огромную целевую аудиторию и вновь начать использовать привычные push-сообщения вместо более дорогих SMS, тем самым экономя собственные средства и повышая лояльность клиентов.

«Наша глобальная цель – открыть пользователям доступ ко всем программным инструментам, которые способны повысить качество жизни в цифровую эпоху. Переход с SMS на push-нотификации является одним из ключевых трендов в ритейле и мобильном банкинге. Поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы организации и их клиенты, отдающие предпочтение продуктам Huawei и Honor, могли получить в свое распоряжение удобный и безопасный инструмент для взаимодействия друг с другом», – отметил Алексей Зарубин, директор по развитию мобильных сервисов компании mfms.

При рассылке push-уведомлений на мобильные устройства Huawei и Honor пользователям решения mfms доступны те же опции, что и при работе с Google Mobile Services. В их числе: настройка сценариев доставки сообщений, отправка уведомлений по резервным каналам (если пользователь не отвечает на сообщение в течение заданного периода времени, оно будет автоматически продублировано в SMS или в Viber), работа с базой подписки, определение гео-локации для рассылок, обогащение транзакционных данных (услуга «Красивый чек»). При этом система mfms° полностью исключает возможность мошеннических действий, связанных с подменой сообщений злоумышленниками, что позволяет свести репутационные риски для бизнеса к минимуму. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет использования последних систем криптографии и ассиметричного шифрования.

«Пользователи смартфонов Huawei и Honor – это огромная многомиллионная аудитория, коммуникация с которой жизненно необходима для многих бизнесов, прежде всего, для банковского сектора. Будучи клиентоориентированной компанией, мы просто не могли оставить эту потребность без внимания. Теперь, после успешного завершения проекта по интеграции программного продукта для отправки push-сообщений с платформой Huawei, качественное мобильное информирование сможет помочь миллионам пользователей в России оперативно получать важную информацию в удобном формате», – сказал Владимир Рубанов, главный технический директор по разработке программного обеспечения R&D подразделения Huawei в России.