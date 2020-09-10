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Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности

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, Текст: Владимир Бахур

Samsung Medison и Intel разработали интеллектуальное решение, способное улучшить качество ультразвукового обследования беременных женщин. Технология Samsung Medison BiometryAssist, использующая возможности процессора Intel Core i3 и наборы инструментов Intel Distribution of OpenVINO и OpenCV помогает врачу быстро и точно выполнять измерение плода, а функция LaborAssist – автоматически, без инвазивных исследований, оценивать положение плода в утробе матери для самого точного прогнозирования процесса родов.

BiometryAssist и LaborAssist уже применяются в 80 странах мира, включая Россию, США, Корею, Италию, Францию и Бразилию. В 2020 году оба решения получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Подробно. Samsung Medison BiometryAssist выполняет автоматическое измерение и оценку размеров плода с точностью 97% в один клик мыши, затрачивая на это примерно 85 миллисекунд. Такая скорость работы позволяет врачу принимать большее количество пациентов и уделять больше времени для общения с ними. ,

«Samsung работает над повышением эффективности новых диагностических функций своего медицинского оборудования, и наборы инструментов Intel Distribution of OpenVINO и OpenCV способствуют достижению этих целей», – сказал Вон-Чул Банг (Won-Chul Bang), корпоративный вице-президент и глава стратегической группы (Product Strategy Team) в Samsung Medison.

Функция LaborAssist помогает оценить положение тела и головы ребенка, чтобы врач мог контролировать движение плода во время родов. Кроме того, всегда существует риск замедления родового процесса. Точная информация о ходе родов в режиме реального времени помогает врачам определить лучший способ родоразрешения и позволяет сократить количество операций методом кесарева сечения.

«LaborAssist автоматически измеряет угол положения плода, а также предоставляет врачу информацию о состоянии и расположении головы будущего ребенка. На экране видны изменения положения головы – это помогает объяснить пациентке и ее родственникам, как протекает процесс родов. Мы считаем, что эта технология будет полезна в оценке прогресса родов и выборе способа родоразрешения», – отметил Мин Чжон О (Min Jeong Oh), доктор медицинских наук, профессор отделения акушерства и гинекологии больницы Гуро, Корейского университета в Сеуле.

Несмотря на то, что по данным Всемирной организации здравоохранения показатели материнской смертности снижаются, в 2017 году около 295 000 женщин умерли во время беременности или в процессе родов. Исследование, проведенное специалистами Perinatal Institute, показало, что контроль развития плода имеет важное значение при ведении беременности и может помочь предотвратить внутриутробную гибель ребенка, если врачи вовремя сумеют распознать отклонения.

Далее. Intel и Samsung Medison продолжат сотрудничество в сфере ультразвуковой диагностики, повышая скорость работы ИИ и применяя передовые технологии в разработках Samsung Medison нового поколения – Nerve Tracking, SW Beamforming и AI Module.

«Сотрудники Intel разрабатывают и внедряют технологии, которые изменяют мир и делают жизнь каждого человека на земле лучше, – отметила Клэр Селеста Карнес (Claire Celeste Carnes), директор по стратегическому маркетингу департамента Health and Life Sciences в Intel. – Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Samsung Medison, чтобы, используя новейшие технологии, заботиться о здоровье пациентов и улучшать качество и скорость оказываемой им помощи – в данном случае это касается таких сложных и не терпящих отлагательств процессов как ведение беременности и родов».

«Технология BiometryAssist, созданная Samsung Medison – это полуавтоматическая система измерения и оценки размеров плода с точность 97-99%. Такая высокая эффективность позволяет использовать решение в современной клинической практике», – прокомментировал доктор медицинских наук, профессор Джа-Ён Квон (Ja-Young Kwon) департамента акушерства и гинекологии Медицинского колледжа Университета Йонсей в Сеуле, Корея.

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