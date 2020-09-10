Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы

Huawei анонсировала крупные обновления продуктов HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS Core 5.0, Huawei HiLink и Huawei Research. Это позволит разработчикам по всему миру и партнерам экосистемы Huawei предоставить пользователям улучшенные инновационные возможности. На мероприятии компания также представит шесть новых продуктов, которые органично войдут в универсальную экосистему — Huawei MateBook X, Huawei MateBook 14, Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCH FIT, Huawei FreeBuds Pro и Huawei FreeLace Pro.

В течение следующих трёх дней конференции компания Huawei предложит разработчикам со всего мира ряд разнообразных активностей, технические сессии, работу с кодом в Codelabs и многое другое. В ходе мероприятия разработчики смогут общаться, взаимодействовать по Сети и исследовать новые способы вовлечения пользователей в универсальную экосистему.

«Прорыв Huawei в разработке собственной экосистемы — это результат серьёзной поддержки со стороны разработчиков и партнеров по всему миру. Huawei представит ключевые технологии, а также программные и аппаратные функции для разработчиков, чтобы в сотрудничестве с ними продвигать инновации универсальной экосистемы», — сказал Ричард Ю, глава Huawei Consumer Business Group.

Huawei анонсировала универсальную операционную систему HarmonyOS в 2019 году. За прошедший период для этой системы была создана линейка продуктов, которые поддерживают мгновенное обнаружение новых устройств, постоянное соединение, совместную работу и обмен данными между несколькими умными девайсами. Новая версия HarmonyOS 2.0 представляет собой значительное обновление уже существующих функций ОС, включая программную шину, управление данными и безопасность. Huawei также представляет адаптивный UX-фреймворк, который позволяет разработчикам быстро связаться с десятками миллионов новых устройств и пользователей.

С последним обновлением система HarmonyOS официально становится открытым кодом, и разработчики получают доступ к эмуляторам, SDK-пакетам и IDE-инструментам. Проект с открытым кодом, получивший название OpenHarmony, будет запускаться поэтапно и в первую очередь станет доступен китайским разработчикам в виде мобильной бета-версии HarmonyOS в конце 2020 года. Ричард Ю во вступительном слове анонсировал планы для HarmonyOS: «Начиная с сегодняшнего для, HarmonyOS становится открытой для устройств IoT (интернета вещей) с памятью 128 кБ — 128 МБ. К ним относятся смарт-ТВ, переносные устройства, автомобили и др. В апреле 2021 года мы откроем код для устройств с памятью объёмом от 128 МБ до 4 ГБ, а в октябре 2021 года код HarmonyOS будет открыт и для устройств с объёмом памяти более 4 ГБ».

Основанная на технологии распределения из операционной системы HarmonyOS, оболочка EMUI 11 обеспечивает взаимодействие между смартфонами. Более того, она позволяет мобильным компьютерам взаимодействовать с IoT-устройствами, работающими на HarmonyOS. Это создаёт для пользователей универсальную экосистему, которая, например, способна использовать встроенную камеру устройств с большим экраном для видеозвонков. Кроме того, она поддерживает бесшовное соединение смартфонов с домашними устройствами под управлением HarmonyOS, такими как видеопроекторы и др. В будущем оболочка EMUI 11 может стать частью системы HarmonyOS.

С момента запуска HMS Core 5.0 в июне 2020, возможности платформы выросли с прошлогодних 14 наборов для HDC до 56 наборов, а количество API в семи крупнейших регионах увеличилось с 885 до 12 981. За один год платформе HMS (Huawei Mobile Service) удалось представить несколько возможностей, которые обеспечили экосистеме инновационные преимущества.

Например, набор CG в разделе «Графика» значительно повысил качество изображения, пользовательский опыт и эффективность экранного рендеринга в играх. Набор «Местоположение» в категории App Services улучшил необходимую во многих сценариях точность позиционирования до метров и даже сантиметров.

Huawei стремится полностью открыть основные программные и аппаратные возможности. Чтобы ускорить инновации в разработке приложений, компания открыла такие ключевые программные службы, как поиск, карты, платежи, рекламные инструменты. Также были обнародованы некоторые аппаратные возможности: камеры с высоким уровнем качества, инструменты для соединения и передачи данных, функции безопасности и защиты персональных данных. Таким образом Huawei стремится расширить возможности разработчиков при создании нового поколения инновационных приложений в различных категориях.

Благодаря поддержке более чем 1,8 млн разработчиков по всему миру HMS в течение года стала третьей в мире по масштабу экосистемой мобильных приложений. Huawei AppGallery в настоящее время насчитывает более 96 тысяч интегрированных в ядро HMS приложений и более 490 млн активных пользователей по всему миру. Вдобавок, с января по август 2020 в экосистеме HMS количество скачиваний и рассылки приложений достигло рекордного уровня, в 261 миллиард.

Являясь стандартизированным языком для IoT-устройств, HiLink разрушает барьеры между продуктами различных брендов и производителей, создавая унифицированную платформу для быстрого соединения и бесшовного взаимодействия.

В этом году развитие Huawei HiLink продолжится по пяти ключевым направлениям: соединение, взаимодействие, рабочий процесс, поставщик решений и аутентификация. Цель этих улучшений — обеспечить для миллиардов IoT-устройств легкое подключение, удобное управление и бесшовное взаимодействие в рамках универсальной аппаратной экосистемы. Благодаря 400 млн скачиваний приложения Smart Life более чем 50 млн активных пользователей ежедневно осуществляют около 1 млрд универсальных взаимодействий между устройствами.

Автомобили являются одним из ключевых направлений IoT-индустрии, а HiCar — проводником в саму автомобильную индустрию. Эта платформа сегодня применяется в более чем 150 моделях автомобилей, и в планах Huawei — дальнейшее расширение этого списка, что позволит в будущем всё большему количеству автовладельцев насладиться комфортом умных путешествий.

Huawei нацелена на расширение аппаратной экосистемы интернета вещей (IoT). Давая доступ в платформе HiLink, компания стремится сделать развитие IoT более простым и эффективным. Одновременно это позволяет продвигать партнеров Huawei в лидеры IoT-сектора.

Huawei Research сфокусирована на исследованиях в области фронт-энд и предлагает две ключевые функции платформы — Huawei Research Kit и Huawei Research Cloud. Они облегчают процесс инновационных исследований, ускоряют технологические прорывы, разработку приложений и преобразование результатов. Это позволяет научно-исследовательские институтам, промышленным организациям, медицинским институтам и другим партнерам Huawei в индустрии добиться значительных успехов по всем направлениям.

В области активного образа жизни и здоровья технологии Huawei помогают проводить мониторинг состояния сердца, обеспечивая точность и полноту накапливаемых данных. В области безопасности движения мобильные и носимые устройства компании при взаимодействии с автомобилями предлагают такие технологии безопасного вождения, как система предотвращения столкновений и определение степени усталости водителя. В домашней обстановке беспроводные сенсорные системы из нескольких устройств Huawei реализуют функции обнаружение падений, мониторинг сбоев дыхательного ритма и положения тела в пространстве.

Huawei продолжит продвижение и развитие программной и аппаратной экосистемы. Компания стремится открыть ключевые технологии для разработчиков и партнеров, чтобы вместе создавать новые возможности.