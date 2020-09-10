«Диасофт» интегрирует платформу RU Data во внутренние системы участников финрынка

«Диасофт» создала решение для загрузки информации из базы данных RU Data - самого крупного в стране источника верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам. Выпуск решения стал ответом на запросы клиентов, которые планируют расширить бизнес на российском и международном рынках ценных бумаг.

RU Data (Reference United Data) - совместный проект группы «Интерфакс» и Национального расчетного депозитария (НРД). Платформа объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, в том числе оперативную.

Решение «Диасофт» для взаимодействия с RU Data обеспечивает автоматический импорт данных в системы, установленные в банке или НФО. Данные содержат информацию об акциях, облигациях, инвестиционных паях, эмитентах, а также справочник-календарь событий, связанных с ценными бумагами. Используя расширенные возможности решения, клиенты компании «Диасофт» могут работать не только на «Московской бирже», но и на других биржевых площадках, в том числе международных, управляя рисками и внешними коммуникациями.

В основе решения компании «Диасофт» - микросервисная архитектура, развернутая на современном технологическом стеке. Набор интеграционных микросервисов осуществляет нативную, то есть без участия пользователей, и постоянную синхронизацию информации о ценных бумагах, эмитентах и корпоративных событиях между сервисами оперативного хранения и данными «Интерфакса» через API RU Data. Кроме того, пользователь может вручную, по запросу, выбрать источник для обновления информации.

Решение компании «Диасофт» позволит ускорить процесс ввода данных, минимизировать операционные риски и своевременно отслеживать изменения, необходимые для учета и отчетности.