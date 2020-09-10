Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными

Commvault объявила о доступности дополнительных решений из ее портфеля Intelligent Data Management. Новые решения Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery, и Commvault Complete Data Protection уже доступны для заказа по всему миру. Этот портфель решений упрощает управление данными и оптимизирован для использования в облаке.

«Сегодня компаниям жизненно необходимо обеспечить возможность послеаварийного восстановления данных независимо от того, хранятся ли данные компании внутри корпоративной инфраструктуры и/или в облаке, - отметил старший аналитик Enterprise Strategy Group Кристоф Бертран (Christophe Bertrand). - Наше недавнее исследование показало, что из-за роста различных рисков, начиная от природных катастроф и до программ-вымогателей, в последнее время значительно ужесточились требования в соглашениях об уровне сервиса (SLA) решений для послеаварийного восстановления. Организации хотят получить полную гарантию того, что при необходимости их данные можно будет быстро и надежно восстановить с минимальными потерями. Эта одна из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются ИТ-подразделения компаний, и ее эффективно решает обновленный портфель решений Commvault».

С помощью Commvault Disaster Recovery заказчики могут обеспечить непрерывность бизнеса и протестировать возможность послеаварийного восстановления в облаке и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры. Преимуществами этого решения являются оптимизированная и полностью автоматизированная оркестрация восстановления, гибкая репликация и верифицированная готовность к восстановлению. Оно поддерживает облачные инфраструктуры VMware Cloud on AWS, Microsoft Azure VMware Solution, Google Cloud VMware Engine и Oracle Cloud VMware Solution, обеспечивая репликацию данных между корпоративной ИТ-инфраструктурой и облаком для различных функций и процессов.

«Отказоустойчивость бизнеса основана на сочетании непрерывного доступа к критически важным облачным ресурсам с возможностью минимизировать время простоя и лучше защитить цифровые активы», - сказала Кристен Эдвардс, директор партнерской программы Technology Alliance, VMware. «Используя Commvault с VMware Cloud on AWS, заказчики могут более эффективно снижать риски и лучше защищать свои компании, чтобы предотвратить серьезные сбои в работе».

В состав Commvault Complete Data Protection входят продукты Commvault Backup & Recovery и Commvault Disaster Recovery, что обеспечивает единое решение для защиты данных, гарантирующее высокую доступность и непрерывность бизнеса для всех рабочих нагрузок.

«Commvault постоянно внедряет инновации и продвигает продукты и сервисы для интеллектуального управления данными, которые помогают нашим клиентам успешно вести свой бизнес и защитить свои данные, - сказал вице-президент Commvault по управлению продуктом Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan). - С помощью представленных сегодня решений заказчики могут сначала внедрить сервисы управления данными, которые им нужны сейчас, и затем бесшовно расширять функционал этих сервисов по мере необходимости, применяя облака для экономии расходов».