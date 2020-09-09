В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик»

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, внедрила мобильное решение по оперативному мониторингу оборудования на своем производстве аммиака в компании «Дорогобуж» (Смоленская область).

Мобильное приложение для сотрудников ремонтных и эксплуатационных служб позволяет оперативно осуществлять сбор, хранение и обработку данных по результатам выполнения обходов оборудования и ремонтных заданий на устранение неисправностей. Решение обеспечивает автоматизацию передачи собранных данных, возможность их хранения и обработки в единой системе, а также оперативный контроль и анализ текущего состояния оборудования.

Использование NFC-меток на оборудовании позволило сократить время обходов и повысить достоверность данных. В настоящее время количество пользователей приложения составляет почти 60 человек. Большинство из них используют оборудование Zebra. Приложение работает как в онлайн-режиме, так и в офлайн.

Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ группы «Акрон», отметил: «Мобильный обходчик» хорошо зарекомендовал себя на производстве аммиака в Великом Новгороде. Поэтому решение о его масштабировании – стало новым логичным шагом в рамках стратегии digital-трансформации производств группы «Акрон». Подобные продукты позволяют получать дополнительные бизнес-преимущества за счет снижения трудозатрат и улучшения контроля».

По мнению главного инженера компании «Дорогобуж» Романа Дмитриева данное решение приведет к повышению эффективности работы эксплуатационного персонала и позволит на ранних стадиях выявлять дефекты оборудования и технических устройств.

Напомним, что приложение является совместной разработкой специалистов департамента ИТ «Акрона» и компании Fingers Media. Пилотный проект на производстве аммиака в Великом Новгороде был реализован в начале 2020 г.