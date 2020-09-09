Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud

Stack Group предоставила удаленные рабочие столы (VDI) для крупного бизнеса в облаке M1Cloud на базе VMware Horizon с возможностью разворачивать от 500 рабочих станций в течение нескольких минут. Пользователи получают преднастроенное программное окружение – приложения, ресурсы и корпоративную сеть, при этом обеспечивается не только безопасность данных, но и безопасность самого доступа к рабочему столу из любой точки мира с любого типа устройства через шифрованную сессию.

VDI от M1Cloud позволяет оперативно переводить значительное количество сотрудников на удаленную работу, а также гибко администрировать типовые рабочие места. Сотрудники смогут использовать мощное и надежное серверное оборудование в виде рабочих станций, которое доступно всегда и везде.

«Сервис-провайдер M1Cloud практикует индивидуальный подход к предоставлению облачных сервисов, и в ситуации с VDI мы делаем максимально гибкую кастомизацию под специфические задачи бизнеса заказчика, в частности можем создать несколько пулов рабочих столов с различным окружением ПО, конфигурацией ресурсов и оптимальной архитектурой решения для разных групп пользователей», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

Масштабируемая, полностью отказоустойчивая архитектура, а также использование функциональной платформы корпоративного уровня VMware Horizon от упрощают и ускоряют управление рабочими местами, доставку приложений конечным пользователям и обеспечивает высокий уровень безопасности.

В этом году сервисы VDI являются наиболее востребованными и экономически обоснованными: не нужно единовременно платить существенную полную стоимость за программное обеспечение и дорогостоящее оборудование для развертывания VDI на собственной инфраструктуре, облачный VDI – это полностью готовый и протестированный сервис от M1Cloud с гарантированным SLA и с возможностью ежемесячной подписки.