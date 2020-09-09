Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Форсайт» и «Прайм груп» объявили о заключении партнерского соглашения. Основная цель сотрудничества – создание на базе программных продуктов «Форсайта» полнофункциональных решений для системной цифровой трансформации бизнеса, госучреждений, финансовых организаций.

Сотрудничество с «Форсайтом» позволит компании «Прайм груп» предложить заказчикам импортозамещающие решения с широкой функциональностью и возможностью тиражирования в рамках крупных проектов, а также предоставить выгодные условия технической поддержки со стороны российского вендора.

«Партнерство с компанией «Форсайт» – перспективный путь развития, который позволит в сжатые сроки обеспечить заказчиков современными отечественными программными решениями в области аналитики данных, бюджетирования, формирования управленческой отчетности, управления инвестиционными проектами, в том числе с возможностью удаленной работы пользователей, что особенно актуально в текущей ситуации», – отмечает Максим Лукичев, генеральный директор компании «Прайм груп».

«Мы, как российский разработчик софта, сегодня сфокусированы на предоставлении предприятиям и организациям возможности быстрого внедрения проверенных технологий для цифровизации и организации удаленной работы. Сотрудничая с компанией «Прайм груп», мы можем охватить более широкий спектр заказчиков, благодаря серьезным компетенциям и богатому опыту нашего нового партнера», – сказал Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт».

Другие материалы рубрики

Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года

«Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза

Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела

Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа

Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines

В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков

Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"