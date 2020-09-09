«Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+»

«Форсайт» и «Прайм груп» объявили о заключении партнерского соглашения. Основная цель сотрудничества – создание на базе программных продуктов «Форсайта» полнофункциональных решений для системной цифровой трансформации бизнеса, госучреждений, финансовых организаций.

Сотрудничество с «Форсайтом» позволит компании «Прайм груп» предложить заказчикам импортозамещающие решения с широкой функциональностью и возможностью тиражирования в рамках крупных проектов, а также предоставить выгодные условия технической поддержки со стороны российского вендора.

«Партнерство с компанией «Форсайт» – перспективный путь развития, который позволит в сжатые сроки обеспечить заказчиков современными отечественными программными решениями в области аналитики данных, бюджетирования, формирования управленческой отчетности, управления инвестиционными проектами, в том числе с возможностью удаленной работы пользователей, что особенно актуально в текущей ситуации», – отмечает Максим Лукичев, генеральный директор компании «Прайм груп».

«Мы, как российский разработчик софта, сегодня сфокусированы на предоставлении предприятиям и организациям возможности быстрого внедрения проверенных технологий для цифровизации и организации удаленной работы. Сотрудничая с компанией «Прайм груп», мы можем охватить более широкий спектр заказчиков, благодаря серьезным компетенциям и богатому опыту нашего нового партнера», – сказал Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт».