Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Coffee Lake Refresh

Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Coffee Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее.

На сайте REG.RU при заказе выделенных серверов уже сейчас можно выбрать процессор Xeon Silver 4214R с увеличенной тактовой частотой ядер до 2.4-3.5 GHz и обновлённые Xeon Gold 5220R и 6240R. В парном режиме эти процессоры обеспечивают работу 48 ядер при 96 потоках, а конфигурация с 4-мя процессорами Gold 6240R будет иметь 96 физических ядер с максимальной тактовой частотой в 4.0 GHz. Раннее подобные мощности были доступны только в более дорогих решениях Intel Platinum.

Новые процессоры подойдут для самых разных задач. Большое число производительных ядер делают их отличным решением для систем с множеством параллельных процессов: крупные интернет-магазины и другие ecommerce-проекты, сложные инфраструктуры, задачи с использованием виртуализации.

Клиенты REG.RU могут заказать готовую конфигурацию или по запросу собрать индивидуальную. Цена зависит от объёма оперативной памяти, количества и размера жёстких дисков. Например, минимальная стоимость сервера с 2xSilver 4214R (24 cores, 48 vCPU) с 64 Gb DDR4 и SSD-дисками составит всего 17800 рублей в месяц.

«REG.RU предлагает клиентам самые современные решения и всегда подходит к инфраструктурным задачам индивидуально. Обновлённые процессоры от Intel отличаются своей производительностью благодаря большому количеству ядер. Устройства будут эффективны для всех, кому нужны серьёзные мощности по разумной стоимости», — отмечает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.