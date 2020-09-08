В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т

В Центре лучевой диагностики в Клинической больнице «Медси» в Отрадном прошел запуск нового магнитно-резонансного томографа Philips Ingenia 1.5T. Система, созданная на основе революционной архитектуры dStream, стала первым МРТ, в котором оцифровка МР-сигнала выполняется непосредственно в РЧ-катушке, то есть максимально близко к пациенту. В частности, это позволяет более четко определять границы опухолей и получать высокоточные изображения для планирования и своевременного оказания медицинской помощи пациентам.

Клиническая больница «Медси» – многопрофильное медицинское учреждение, оснащенное передовым оборудованием. На торжественной церемонии запуска нового аппарата присутствовали операционный директор, член правления группы компаний «Медси» Родион Ступин, главный врач клинической больницы «Медси» в Отрадном профессор Татьяна Шаповаленко, коммерческий директор направления «Здравоохранение» Philips в России Николай Сивак.

«МРТ Philips Ingenia 1.5T обеспечивает высокую производительность отделений радиологии, отличное качество визуализации и комфорт процедуры для пациентов. Благодаря технологии dStream аппарат способен быстро формировать точные цифровые изображения, а доступная в «Медси» интеллектуальная платформа IntelliSpace Portal расширяет возможности их экспертного анализа, – отметил Николай Сивак, коммерческий директор Philips «Здравоохранение» в России и СНГ. – В учреждениях с активным пациентопотоком, таких как Клиническая больница «Медси», использование современного высокотехнологичного оборудования – обязательное условие. Мы рады, что специалисты «Медси» уже сегодня могут оценить преимущества нового томографа Philips».

«Активное внедрение передовых медицинских технологий в клиническую практику с применением самого современного оборудования – одна из основных составляющих миссии компании «Медси». Группа компаний «Медси» за 2019-2020 гг. успешно и в короткий срок провела программу модернизации и расширения своей лучевой диагностической базы путём обновления парка МРТ, КТ, рентгенов и маммографов. Закуплено и введено в эксплуатацию более 25 единиц высокотехнологичной техники. Инвестиции в данный проект составили около 1 млрд рублей. Стратегическое партнёрство с глобальными лидерами рынка, такими как Philips и GE, позволяют аккумулировать в наших клиниках новейшие технологии, совершенствовать профессионализм наших врачей и сделать высококачественную диагностику доступной для пациентов», – отметил операционный директор «Медси» Родион Ступин.

Стабильное качество изображений во всех областях применения системы сочетается с клинической универсальностью, что позволяет использовать томограф в онкологии и МРТ всего тела. Цифровой шум на изображениях снижается до 40%, поэтому специалисты могут различать даже самые незначительные изменения в структуре исследуемых органов и тканей и получают высокий уровень диагностической точности. Комфорт пациента также повышается: время нахождения внутри аппарата МРТ сокращается в 2-3 раза.

Заведующий отделением лучевой диагностики Клинической больницы «Медси» в Отрадном, врач-рентгенолог Данил Малютин отметил важные особенности нового МРТ: возможность визуализировать изменения мягких тканей на уровне установленных металлических имплантов, а также наличие полного пакета программ для нейрорадиологии и диагностики опухолей.

Для наиболее эффективного анализа медицинских изображений всех модальностей в «Медси» установлена профессиональная радиологическая система Philips IntelliSpace Portal, объединяющая всю службу лучевой диагностики сети на базе единой платформы. Решение содержит около 70 приложений для экспертного анализа медицинских изображений, поддержки принятия решения и минимизации человеческого фактора в интерпретации данных.