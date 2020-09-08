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«Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф»

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«Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф».

«Квадро РКЦ» является крупным рассчетно-кассовым центром и работает с 189 домами Ростова-на-Дону, в которых проживает более 42,4 тыс. человек. Площадь обслуживания составляет более 1 млн квадратных метров.

Предприятие ведет учет по 20 тыс. лицевых счетов. Рассчитывает коммунальные услуги для населения и юридических лиц, принимает платежи граждан за оказание услуг по управлению многоквартирными домами.

Раньше в «Квадро РКЦ» использовали различные базы на платформе «1С:Предприятие», ред. 1.6. Но руководство организации поставило цель – привести весь учет к единообразию, облегчить механизмы получения и обработки информации. Систематизировать управленческую отчетность.

Помимо решения базовых задач, хотели: ввести общие стандарты расчета начислений коммунальных услуг и выдаваемых квитанций; структурировать информационную базу: удалить «задвоенные» данные и убрать ошибки с контрагентами; увеличить скорость обработки входящей информации; обеспечить актуальную функциональность для ведения бухгалтерского учета; реализовать возможность выгрузки данных в различные системы: ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, МУСЗН; наладить сдачу специфической отчетности: по форме 22-ЖКХ (сводная), статистической отчетности по ЖКХ; получить возможность отправки платежных документов в электронном виде.

За помощью в актуализации текущих информационных баз обратились в компанию «Гэндальф», в ходе переговоров распланировали внедрение и дальнейшее сопровождение.

Что было сделано: выбрана программа «Айлант:Управление ЖКХ»; выработана стратегия поэтапного переноса данных; проведен аудит правильности ведения учета и все базы унифицированы, переведены на редакцию 3.1; разработан набор дополнительных обработок для формирования первичной документации; настроены выгрузки в различные учетные системы; проведено обучение персонала; созданы обработки: по переносу остатков и взаиморасчетов, по переносу справочной информации внутри одной базы, но в разрезе разных организаций.

В результате «Квадро РКЦ» получил действенные системы учета.

Все базы идентичны, с одинаковыми механизмами работы. Справочники стали максимально удобными и упорядоченными, что помогло в их применении новым сотрудникам. А отчетные формы теперь в актуальном состоянии.

Были разделены коммунальный и бухгалтерский учет. Это помогло четко определить зоны ответственности пользователей: они видят в базе только ту информацию, которая нужна им в работе.

Расчет домов по услугам происходит единовременно, что сократило время его формирования.

Весь бухгалтерский учет соответствует стандартам. Кроме того, бухучет стал в полной мере прозрачным для директоров и управляющих. А благодаря прозрачности управленческой отчетности компания смогла проанализировать свои расходы и найти узкие места.

Появились новые возможности, среди которых использование ККМ, отправка чеков и квитанций в электронном виде.

Надежда Нестерова, заместитель директора «Квадро РКЦ», сказала: «Нашим сотрудникам новая система учета предоставила ряд преимуществ. Им больше не нужно использовать различные программы. Снизилось время на загрузку и обработку данных, что позволило им оптимизировать свои ресурсы. Сократилось время на составление ими ежемесячных отчетов руководству. Уменьшились трудозатраты на предоставление информации в различные организации: ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, МУСЗН. Вся отчетность теперь формируется и предоставляется в кратчайшие сроки».



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