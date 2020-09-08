Концерн «Калашников» совместно с «Ростелеком-Солар» автоматизировал управление доступом сотрудников к информационным ресурсам

Концерн «Калашников» совместно с компанией «Ростелеком-Солар» завершил основной этап внедрения системы управления идентификационными данными и доступом (IGA). В ходе проекта IGA-платформа была интегрирована с основными информационными системами организации. Усиленный контроль доступа сотрудников к ним обеспечивает защиту корпоративных данных от возможных инцидентов, связанных с ошибочным предоставлением избыточных полномочий. В качестве IGA-платформы концерн выбрал систему Solar inRights, разработанную «Ростелеком-Солар».

На старте проекта перед «Ростелеком-Солар» стояла задача продемонстрировать максимально широкий набор возможностей своего решения в рамках пилотного испытания. За два месяца на предприятии была развёрнута централизованная система управления доступом, с которой были интегрированы кадровые источники компании и 2 информационные системы. После тестирования и успешно проведенных приёмочных испытаний проект перешёл в стадию подготовки промышленного запуска.

В ходе этого этапа в течение года к централизованному управлению были подключены ещё несколько бизнес-систем, а также автоматизированы основные процессы предоставления прав доступа к ресурсам на основании ролевой модели. Основной целью данного этапа стало улучшение функций безопасности в компании.

Проект выполнялся в рамках общей стратегии концерна «Калашников», направленной на оптимизацию производственных процессов и использование инновационных технологий для повышения эффективности работы компании.

«Проект особенно интересен тем, что от нас требовалось быстро показать результат на старте, чтобы руководство концерна смогло оценить возможности нашего решения в реальных условиях. Нам это удалось, концерн принял положительное решение по нашему продукту. И, как показали результаты проекта, мы оправдали оказанное нам доверие – проект успешно завершён. Надеюсь, что наше сотрудничество в дальнейшем будет только укрепляться», – отметил руководитель направления Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Концерн «Калашников» и «Ростелеком-Солар» рассматривают возможность дальнейшего развития проекта с целью подключения к IGA-платформе уже функционирующей в компании системы согласования заявок на доступ, а также масштабирования решения на дочерние предприятия концерна.