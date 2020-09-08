Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».

В рамках конференции эксперты крупных российских и международных компаний поделятся своим опытом разработки и применения облачных технологий, IIoT, а также расскажут об актуальных трендах и вызовах рынка в области промышленной и кибербезопасности.

Ежегодно все больший объем производственных и бизнес-процессов переходит «в руки» автоматизированных систем и искусственного интеллекта. И чем глубже мы погружаемся в интернет-пространство и роботизацию, тем острее встает вопрос об обеспечении функциональной и кибербезопасности предприятий.

or.jpg

Присоединиться к мероприятию, получить подробную информацию и программу мероприятия можно на сайте организатора.

Другие материалы рубрики

Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа

Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines

В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма

Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS

Цифровизация медицины в регионах России обойдется в 51 миллиард

Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков

Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений
Показать еще
Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"