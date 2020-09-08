Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве

7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».

В рамках конференции эксперты крупных российских и международных компаний поделятся своим опытом разработки и применения облачных технологий, IIoT, а также расскажут об актуальных трендах и вызовах рынка в области промышленной и кибербезопасности.



Ежегодно все больший объем производственных и бизнес-процессов переходит «в руки» автоматизированных систем и искусственного интеллекта. И чем глубже мы погружаемся в интернет-пространство и роботизацию, тем острее встает вопрос об обеспечении функциональной и кибербезопасности предприятий.





Присоединиться к мероприятию, получить подробную информацию и программу мероприятия можно на сайте организатора.