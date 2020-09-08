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Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) завершила внедрение инновационной платформы по управлению предприятием SAP S/4HANA с технологией in-Memory и возможностями машинного обучения. Запуск интеллектуальной платформы позволил автоматизировать учетно-управленческие процессы и построить единую прозрачную корпоративную информационную систему, использовав лучшие практики в управлении бизнес-процессами.

Партнером по внедрению выступила компания Novardis, которая осуществила запуск проекта дистанционно: в условиях удаленной работы находилась большая часть ключевых пользователей, конечные пользователи back-office и все консультанты подрядчика.

Новая система позволила оператору аэропорта автоматизировать работу более 70 различных служб, оптимизировать планирование ресурсов, в частности при выполнении технического обслуживания и ремонтов терминала аэропорта, техники и оборудования, упростить работу с арендаторами и авиакомпаниями, заложив основу для более гибких тарифов и новых услуг.

Возможность оперативного получения руководством компании достоверных и полных данных по любым операционным процессам позволит повысить качество, прозрачность и эффективность управления аэропортом. Платформа SAP S/4HANA имеет длинный жизненный цикл и предоставляет инструменты для интеграции различных программных решений, систем и баз данных.

Ожидается, что использование SAP S\4HANA позволит Пулково увеличить уровень сервиса по поставкам на 20%, оборачиваемость запасов – на 10%, прибыльность использования имущественного комплекса – на 5%, улучшить техническое состояние систем и оборудования на 10% и уменьшить трудозатраты на подготовку отчетности на 15%.

«Запуск интеллектуальной системы на базе SAP S/4HANA стал первым и важным шагом на пути к цифровой трансформации Пулково. Являясь одним из крупнейших аэропортов в России, мы активно работаем над повышением эффективности процессов и совершенствованием клиентского сервиса. В списке наших стратегических приоритетов — увеличение пассажиропотока, привлечение новых авиакомпаний и развитие маршрутной сети, расширение инфраструктуры, персонификация услуг для пассажиров и клиентов. Решение этих задач требует надежной и гибкой ИТ-архитектуры. Новая система на базе SAP позволит нам оптимизировать бизнес-процессы, повысить их прозрачность и сформировать единый источник данных для принятия эффективных управленческих решений в условиях постоянных изменений. В рамках цифровой трансформации мы также полностью обновим систему управления аэропортом Airport Operational Data Base, будем внедрять системы анализа больших данных, применять искусственный интеллект, развивать цифровые сервисы для пассажиров и авиакомпаний», — сказал генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

«Аэропорт – это сложная экосистема, где слаженная работа всех служб и технологическая надежность, не просто важная необходимость, но залог безопасности и комфорта тысяч людей. Именно поэтому надежные и гибкие ИТ-системы очень важны для такого многосоставного бизнеса как аэропорт. Кроме того, с внедрением новой платформы Пулково стал еще на шаг ближе к интеллектуальному аэропорту, аэропорту будущего, где хорошо знают своего клиента, его привычки и предпочтения, делая пребывание в аэропорту комфортным и удобным» - отметил управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ Алексей Петунин.

«Этот проект заложил фундамент дальнейшего цифрового развития аэропорта Пулково. Сейчас, при наличии внедренной платформы SAP S/4 HANA, есть возможность в полном объёме использовать такие новейшие технологии, как Data Analytics, Интернет Вещей (IoT), машинное обучение (Maсhine Learning), Искусственный Интеллект (AI). Проект был запущен при полной удалённой работе членов проектных команд с обеих сторон. Данный факт открывает новые возможности для использования методологии внедрения продуктов SAP. И очень приятно, что Go-Live произошёл в День рождения компании SAP, которой 1 апреля исполнилось 48 лет», - сказал генеральный директор Novardis Александр Низник.

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