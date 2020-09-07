Нефтедобывающая компания «Салым Петролеум» выбрала облако МТС

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, информирует о реализации провайдером CloudMTS комплексного проекта по организации облачной инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу для «Салым Петролеум» — совместного предприятия компаний «Шелл Салым Девелопмент Б.В.» и «Газпром нефть». На основе облачных технологий МТС для сотрудников из разных регионов организован доступ к бизнес-приложениям SAP, реализован безопасный обмен и хранение корпоративных данных. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

«Салым Петролеум» и МТС организовали для сотрудников нефтедобывающей компании защищенный удаленный доступ к системам управления ресурсами предприятия с помощью технологии VDI. Провайдер обеспечил сетевую связанность размещенных в российском облаке приложений с глобальной облачной экосистемой SAP 4/HANA. Благодаря реализованному доступу ключевые бизнес-пользователи, ИТ-разработчики и консультанты могли удаленно работать с системой на этапе ее внедрения. В настоящее время через виртуальные рабочие места организовано подключение к системе специалистов службы ИТ-поддержки.

Облачные технологии обеспечили безопасный удаленный обмен корпоративными данными между сотрудниками «Салым Петролеум», компаниями-акционерами и подрядными организациями. Использование сервиса «ДискCloudMTS» повысило скорость взаимодействия как внутри компании, так и с внешними контрагентами, а также позволило обеспечить эффективную работу в период удаленного режима.

Кроме того, провайдер предоставляет нефтедобывающей компании услуги ИТ-аутсорсинга, обеспечивая администрирование виртуальной инфраструктуры, мониторинг систем, а также консультационную поддержку. Облачный аутсорсинг позволяет «Салым Петролеум» значительно сократить затраты на рутинные процессы поддержки ИТ-инфраструктуры.

«Компания «Cалым Петролеум» использует передовой опыт российской нефтедобычи, соединяя его с лучшими практиками и экспертизой акционеров. Мы ставим перед собой амбициозные цели: добиться роста добычи, эффективности и закрепления технологического лидерства в отрасли. В основе стратегии развития нашей компании и интенсификации производственных процессов лежит, в том числе, и развитие цифровых технологий. Цифровизация помогает освободить сотрудников от рутинных действий, реализовать их творческих потенциал и повысить производственную эффективность. Воспользовавшись решением российского провайдера, мы повысили гибкость бизнеса, планирования, скорость решения задач и обмена данными, соблюдая строгие требования информационной безопасности», — сказал генеральный директор «Салым Петролеум» Майкл Коллинс.

«Салым Петролеум» — одна из самых инновационных нефтяных компаний в России. Интенсивному развитию способствует использование передового опыта нефтедобывающей отрасли и высокий уровень цифровизации. «Салым Петролеум» первой в России оборудовала весь фонд скважин системами удаленного мониторинга и управления. Использование облачных технологий для организации удаленной работы и безопасного доступа к критичным бизнес-системам, — это очередной шаг на пути к новому уровню эффективности бизнеса нашего клиента», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.