«Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка»

«Магнолия», торговая сеть из 200 магазинов у дома в Москве и Московской области, внедрила решение «E-Com.Маркировка». Решение компании E-Com, разработчика SaaS-сервисов для B2B- и B2G-взаимодействия, было выбрано, как наиболее подходящее для задач торговой сети.

Для «Магнолии» была реализована функциональность по передаче кодов разагрегации, когда сеть получает от поставщика только коды больших коробок и может проверить соответствие кодов всех пачек на приемке. Это позволит проводить приемку быстро и сразу отправлять товар в продажу.

«Решение по маркировке упростило для нас приемку товара. Протестировав технологию на табаке, мы будем готовы к следующим этапам проекта передачи данных в ГИС МТ для питьевой воды, парфюмерии и молочных продуктов», – отметил Владимир Кляпка, директор по ИТ ТС «Магнолии».

«Сеть обратилась к нам за решением, так как у E-Com есть подобный опыт, мы более 14 лет работаем для ритейл-рынка. Как партнер "Честного знака", мы в курсе технических и законодательных новостей по проекту маркировка, – сказал Алексей Аксенов, директор E-Com. – Наши решения реализованы уже в нескольких федеральных сетях, и мы помогаем ЦРПТ проводить тестирование с торговыми сетями».

Проект по маркировке товаров развивается и включает новые категории. С 1 июля стала обязательной маркировка табачных изделий – все участники цепочки поставки должны передавать данные в систему «Честный знак» с помощью электронного универсального передаточного документа (УПД).

Вопрос передачи и учета кодов маркировки – КИЗов актуален не только для производителей и поставщиков, но и для торговых сетей.

Эксперимент по маркировке и прослеживаемости товаров стартовал в 2016 г., предполагается, что маркировка товаров станет обязательной для всех товарных категорий к 2024 г.