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«Битрикс24» заявила о росте количества клиентов в Индии

Интеграция Бизнес-приложения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Битрикс24» заявила о росте количества клиентов в Индии. Также выросла партнерская сеть «Битрикс24». Количество новых IT-компаний, которые внедряют и кастомизируют российский сервис в Индии, увеличилось в 18 раз. Один из крупных партнеров сервиса открыл региональное представительство в крупнейшем технопарке Дели.

Международный интерфейс «Битрикс24» локализован на 18 языков. В том числе — на хинди, который используют более 600 млн человек. Индийские партнеры производят видеокурсы и ведут обучение как на английском языке, так и на хинди.

Самые популярные инструменты сервиса, которыми пользовались компании и предприниматели в Индии с июля 2019 по июль 2020 года: Task-менеджер; CRM; конструктор сайтов; корпоративный чат, рабочая почта, облачный диск для хранения файлов

Дмитрий Вальянов, директор западного направления «Битрикс24», сказал: «Коронавирус поставил все компании на планете в одинаковое положение. В Индии от COVID-19 уже пострадало более 2,8 млн человек. Предпринимателям нужно было как можно быстрее перенести в онлайн все рабочие процессы сотрудников. Мы увидели большой спрос на наше решение во всех странах мира. 60% клиентов “Битрикс24” живут вне России и стран бывшего СНГ. Индия — важный и развивающийся рынок. Наша компания рассчитывает вырасти здесь еще сильнее».

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