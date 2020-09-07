«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила приложение для мониторинга процесса перевозки

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила приложение «АТИ Водитель» для мониторинга процесса перевозки.

«АТИ Водитель» – это бесплатное приложение, доступное в Google Play. С его помощью грузовладельцы и логисты могут контролировать выполнение заказов в режиме реального времени: отслеживать местоположение груза на карте, получать информацию о статусе перевозки, общаться с водителем в специальном чате и отправлять ему документы. Новый продукт, выпущенный «Биржей грузоперевозок ATI.SU», является еще одним шагом на пути к автоматизации работы с наемным автотранспортом.

Грузовладельцы заинтересованы в отслеживании своих заказов, поэтому предпочитают сотрудничать с перевозчиками, которые регулярно отчитываются о своем местоположении. Однако не у всех водителей установлены специальные и зачастую дорогостоящие системы мониторинга. В таком случае отследить перемещение груза становится сложно: его владельцу или логисту компании-перевозчика остается только звонить водителю, что не очень удобно для всех.

Чтобы упростить процесс мониторинга выполнения заказов, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила отдельное приложение «АТИ Водитель». Оно доступно в Google Play, для его использования водитель должен быть зарегистрирован на ATI.SU. Сервис работает по простой схеме. Логист компании-перевозчика принимает заказ от грузовладельца на Бирже и отправляет его одному из своих водителей прямо в приложение. Тот получает всю информацию о перевозке – время и место загрузки, маршрут, контакты – без лишних звонков и переписок. Если водитель регистрируется на бирже как перевозчик, он также принимает заказ от грузовладельца, получает от него все данные о перевозке, которые отправляет себе в приложение.

Когда водитель начинает выполнять заказ, ему нужно просто включить GPS на мобильном, открыть приложению доступ к местоположению и менять статусы. Если он забудет обновить информацию, приложение напомнит ему о смене статуса. Благодаря этому логист всегда знает, на каком этапе находится выполнение заказа, и видит движение груза на карте в режиме реального времени. Также логист может открыть доступ к отслеживанию для грузовладельца или экспедитора. В случае, если водитель сотрудничает с заказчиком напрямую, он предоставляет доступ к отслеживанию грузовладельцу самостоятельно.

Также в приложении есть чат, где логист и водитель могут общаться между собой, отправлять фотографии или необходимые документы вроде пропуска на территорию заказчика.

«Вся информация, которой участники перевозки обмениваются через приложение, надежно защищена. Также мы позаботились о том, чтобы заказчик и логист получали только достоверные данные: например, если водитель включил на смартфоне режим, который подменяет настоящую геопозицию, "‎АТИ Водитель"‎ заметит это и предупредит их. В дальнейшем мы планируем расширить возможности сервиса, чтобы логисты могли отправлять водителям заказы, полученные не только через биржу», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».