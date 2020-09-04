«Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk

«Системный софт» перевел московское архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten на интегрированные инструменты Autodesk для проектирования зданий, объектов инфраструктуры и строительных конструкций.

В рамках проекта Kleinewelt Architekten был переведен c AutoCAD LT на коллекцию Architecture, engineering & construction. В коллекцию входят всех необходимые инструменты BIM и САПР, включая Revit, AutoCAD, 3ds Max, Civil 3D, InfraWorks и другие.

«Наша команда растет, а задачи становятся все более интересными и масштабными. Наступил момент, когда нам стало очевидно: одного только “Автокада” уже не хватает. Мы привыкли работать в логике продуктов Autodesk, потому что они удобные и функциональные. Покупать этот софт по отдельности дорого, поэтому переход на коллекцию позволил нам сильно сэкономить. А специалисты “Системного софта” помогли подобрать нужный вариант и взяли на себя все формальности с лицензиями», – сказал Георгий Трофимов, сооснователь бюро Kleinewelt Architekten.

Kleinewelt Аrchitekten — архитектурное и исследовательское бюро. В команде Kleinewelt Аrchitekten 78 специалистов, среди которых архитекторы, конструкторы, инженеры, реставраторы и профессионалы всех смежных разделов проектирования.

Клиентами бюро за несколько лет работы стали: MR Group, Hutton Development, «Интеко», «Главстрой Девелопмент», «Инград», ГК «Стройтэкс», «Почта России», KR Properties, ГК «Авилон», «Мосгорпарк» и другие.

Бюро было основано в 2012 г. архитекторами Николаем Переслегиным, Сергеем Переслегиным и Георгием Трофимовым.

«Kleinewelt Architekten выполняет большой спектр работ: проектирование общественных и жилых зданий, реконструкцию и реставрацию исторических объектов, благоустройство общественных пространств. Все реализуемые компанией проекты сложные, среди последних — комплекс Allegoria Mosca на Остоженке, дилерский центр Audi и Mercedes-Benz и “Парк будущего” на ВДНХ. Коллекция от Autodesk позволяет иметь широкий стек инструментов всегда под рукой и еще более творчески подходить к проектированию», – отметил Константин Шарапов, старший менеджер отдела продаж компании «Системный софт».