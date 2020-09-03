Segezha Group перешла на SAP S/4HANA

Segezha Group (АФК «Система») объявила о переходе в продуктивную эксплуатацию новой системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint.

По результатам внедрения SAP S/4HANA Segezha Group ожидает повышение маржинальности реализации продукции на 1,5%, двукратного снижения количества внеплановых ремонтов, сокращения длительности простоев оборудования на 25%. В части финансового учета ожидается сокращение внеплановых затрат на 65%.

С момента старта проекта цифровой трансформации лесопромышленной компании прошел ровно год. В 2019-2020 гг. были автоматизированы управляющая компания, общий центр обслуживания (ОЦО) в Кирове и одна из крупнейших производственных площадок – «Вятский фанерный комбинат». Осенью 2020 г. система заработает на «Сегежской упаковке», «Сегежском ЦБК» и в филиалах СЦБК по лесным ресурсам.

Проект охватывает более 10 географических локаций и разнообразные типы производства: лесозаготовка, производство целлюлозы и бумаги, бумажной упаковки, фанеры и пиломатериалов. В архитектуре предусмотрена интеграция с множеством систем предприятий: управлением кадрами, документооборотом, MES на уровне цехов и производств.

Интенсивное развитие в последние годы привело к значительному усложнению бизнес-модели группы, производственных цепочек и транспортных сетей, росту объемов и ассортимента продукции. В новых условиях SAP S/4HANA помогает компании планировать и моделировать бизнес-сценарии и своевременно принимать важные управленческие решения, усиливая конкурентные преимущества. В настоящее время процессы управления производством, качеством, снабжением и запасами, складами, ремонтом, сбытом и транспортировкой в Segezha Group объединены на базе единой платформы. Доступ к информации со всех производственных участков осуществляется через удобный интерфейс, доступный на любых устройствах, включая планшеты и смартфоны.

На уровне менеджмента Segezha Group благодаря SAP создано решение по финансовому планированию и бюджетированию, консолидированной управленческой и МСФО отчетности, а также по централизованному управлению денежными средствами для всех предприятий группы. Ключевым элементом для финансов стала SAP Central Finance, позволяющая в режиме реального времени получать всю первичную информацию.

Система управления производством на базе решений SAP позволит решить задачи календарного планирования и оптимизации производства бумаги и упаковки, заранее рассчитать будущие затраты и себестоимость продукции по переделам, оценить прибыльность продуктового портфеля. Процесс управления продажами интегрирован с бизнес- и производственным планированием. Разработан общий справочник полуфабрикатов и готовой продукции под индивидуальный заказ. Сформированы единая база клиентов, база НСИ по оборудованию и регламентам обслуживания, включая номенклатуру запасных частей.

«Мы реализуем уникальный многоэтапный проект, смогли запустить систему управления географически распределенным холдингом четко по плану, не сдвигая сроки. Выдержать сроки крайне важно для нашего проекта, так как на большинстве предприятий идет непрерывный цикл производства, и любые сбои ведут к серьезным убыткам. Мы рассчитываем, что новая система управления SAP S/4HANA повысит экономическую устойчивость нашей компании, позволит увеличить производственные, логистические мощности, объемы и ассортимент выпускаемой продукции», – отметил Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group.

«Цифровая трансформация и лучшие мировые практики на базе SAP S/4HANA будут надежными помощниками Segezha Group, помогут достичь желаемых результатов и обеспечат устойчивость бизнеса в непростых постпандемических условиях, когда требуются более совершенные и сложные инструменты для прогнозирования спроса и управления цепочками поставок», – сказал Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Переход на новый бизнес-стандарт на базе SAP S/4HANA – еще один важный шаг на пути цифровой трансформации в Segezha Group. Этот старт показал, что управленческая команда компании готова выполнять новые амбициозные задачи и получать результат в заданные сроки даже под давлением внешних вызовов 2020 года», – отметил Константин Попов, управляющий партнер BearingPoint Russia.

В дальнейших планах Segezha Group – тиражирование решения на все предприятия группы, цифровая трансформация в области интегрированного бизнес-планирования и электронной коммерции, развитие системы по управлению персоналом, промышленной безопасностью, охраной труда и экологией.