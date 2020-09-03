Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Rockwell Automation представила системы iTRAK 5730 для упаковки пищевых продуктов

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Rockwell Automation представила новую компактную интеллектуальную конвейерную систему iTRAK 5730. В системе используется технология независимого перемещения кареток для создания интеллектуального, гибкого и производительного оборудования.

Технология независимого перемещения кареток обладает многими преимуществами перед традиционными роликовыми, цепными и ленточными конвейерами, включая максимальную гибкость оборудования, лучшую отслеживаемость и длительное время безотказной работы. За счет магнитной тяги каретки с индивидуальным управлением могут быстро начинать движение и останавливаться с высокой точностью, что снижает износ оборудования и повышает энергоэффективность. Технология также позволяет быстро выполнять переналадку с использованием заранее настроенных профилей перемещения, которые можно выбрать нажатием кнопки на панели оператора.

Система iTRAK 5730 обладает самыми маленькими габаритами среди конвейерных систем с независимым перемещением кареток от Rockwell Automation. Благодаря минимальному шагу в 50 мм система идеально подходит для основных типов упаковки, таких как обертывание пленкой, упаковка в картонную тару с торцевой загрузкой и фасовка сыпучих материалов с формовкой, наполнением и запечатыванием пакетов. Система также легко интегрируется в информационную инфраструктуру производителя, предоставляя аналитические данные, помогающие оптимизировать расход электроэнергии, отслеживать износ деталей и сокращать простои.

«Система iTRAK 5730 дополняет гибкие и производительные системы семейства iTRAK и отвечает современным требованиям пищевого производства к гибкости», — отметила Микаэла Кауфманн (Michaela Kaufmann), менеджер по продукции iTRAK в Rockwell Automation. «Технология является полностью масштабируемой. Наша система с минимальным шагом 50 мм может использоваться в компактных автономных машинах или же достигать длины 100 метров в составе крупной и сложной производственной линии».

Компактная система управления перемещением iTRAK 5730 также обладает встроенными функциями безопасности. Такие функции, как безопасное отключение крутящего момента, безопасный останов категории 1, уровень полноты безопасности 3, уровень эффективности е, а также возможность создания зон безопасности повышают уверенность в безопасной эксплуатации машин. Зоны безопасности, например, могут повышать безопасность без ущерба производительности, поскольку движение вне зоны безопасности не будет прерываться даже после аварийной остановки в зоне безопасности.

Кроме того, возможности моделирования позволяют пользователям заранее рассчитать производительность системы iTRAK 5730. Пользователи также могут создать цифрового двойника, который можно использовать для виртуальной разработки, наладки и демонстрации системы, а также для виртуального обучения операторов. Стандартизированные библиотеки объектно-ориентированного программирования также могут помочь пользователям в работе и ускорить время вывода продукции на рынок.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг

Технологии хранения данных: что дальше?

Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо»

Применение SSD-дисков для виртуальных серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Показать еще

Наука

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"