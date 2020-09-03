Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября

С 26 по 30 октября 2020 г. в Москве пройдет международная выставка-ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна Disartive. Одним из первых партнеров проекта выступила компания «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ).

Основатели проекта Ольга Дворецкая и Евгений Добровольский оценивают потенциал рынка цифрового искусства и дизайна в 10 млрд долларов. Такая оценка базируется на стремительном развитии рынка визуальных цифровых объектов. Она включает работы уже известных современных художников, использующих цифровые технологии, и совершенно новые направления, которые как раз и составляют потенциальный рынок. Это цифровые аватары, персонажи видеоигр и виртуальные миры, работы молодых художников и дизайнеров, которые создают яркие арт-объекты в интернете.

Основная задача ярмарки – исследование новых возможностей и формирование рынка, выпуск каталога с перечнем работ участников с описанием и ценами на них. Все представленные на ярмарке цифровые объекты можно будет купить.

Тема ярмарки – «Другая природа». Ключевым событием Disartive станет совмещение цифрового и реального миров. Главным героем не только онлайн, но и оффлайн-мероприятия, впервые в Москве и в России станет цифровой аватар Максим, современный агент коммуникаций, гиперреалистичный персонаж, созданный при помощи компьютерной графики компанией «ЛАНИТ-Интеграция». Максим примет участие в качестве модератора дискуссии проекта «Disartive – перспективы и возможности развития рынка цифрового искусства и дизайна» вместе с людьми из реального мира.

В рамках мероприятия с 26 по 30 октября запланированы: деловая программа с международными экспертами участниками, среди которых руководитель Центра компетенций ЛАНИТ в сфере AR и VR Илья Флакс, президент VRARA и основатель NEXT.SPACE Александр Лавров, со-основатель платформы V-ART Анастасия Глебова, XR-художник Денис Семенов.

С 26 по 30 октября 2020 г. в Москве пройдет международная выставка-ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна Disartive

Ключевой датой станет 29 октября. В этот день на площадке отеля «Националь» состоится основная панельная дискуссия, награждение лауреатов Премии NEW MEDICI (первая тема от партнеров в разделе «AR-скульптуры» – «Небо») и аукцион цифрового искусства ART TIME, на который можно будет попасть по приглашениям или, приняв участие в розыгрыше картины Кирилла Рейва «Цветок цивилизаций».

Завершит программу вечеринка с погружением в VR-пространство выставки, которая пройдет на территории ARENA SPACE.

Трансляции события запланирована в Технопарке «Сколково» и на территории отеля «Националь», где также состоится выставка цифровых скульптур, выполненных с применением AR-технологий.

Список участников и партнеров будет опубликован после 30 сентября 2020 г.

Самыми ожидаемыми проектами станут: AR скульптуры «7 маяков будущего», которые представит студия Mont Design и его основатель Анна Монт и развитие направления GAME ART совместно с разработчиками самой ожидаемой видеоигры с реалистичным визуальным решением, Atomic Heart от проекта MUNDFISH.

Справка

О Disartive

Ярмарка ультрасовременного искусства и цифрового дизайна, созданная для изучения и открытия новых форм, имен, направлений и паттернов взаимодействия между участниками иммерсионного процесса.

На ярмарке будут представлены работы цифровых художников, участников традиционного арт-рынка, созданные с использованием цифровых технологий и программ и работы художников, дизайнеров, новаторов, составляющие потенциальныӗ рынок цифрового искусства: game art, motion design, graphic design, AI, digital video, VR, AR. Все цифровые предметы на ярмарке можно будет купить. По окончанию ярмарки будет выпущен каталог с перечнем участников и ценами.

Основатели проекта:

Ольга Дворецкая, продюсер в сфере цифровых технологий и коммуникаций и арт-менеджер.

Евгений Добровольсий, серийный предприниматель, оcнователь платформы дополненной реальности ARROUND.WORLD.

Кураторы:

Денис Семенов – XR-художник и IT-предприниматель,

Кирилл Рейв – художник и исследователь,

Илья Домнин – продюсер.

О компании «ЛАНИТ-Интеграция»

«ЛАНИТ-Интеграция» – ведущий системный интегратор, флагманское подразделение ГК ЛАНИТ, образованное в 2008 г. на базе Департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. В активе компании – уникальный проектный опыт, накопленный командой за многие годы работы на рынке системной интеграции.

«ЛАНИТ-Интеграция» специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, строительстве и создании инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения, безопасности на объектах крупных государственных и корпоративных заказчиков. Экспертная команда насчитывает более 700 сертифицированных специалистов. «ЛАНИТ-Интеграция» является крупнейшим на территории России и стран СНГ партнером более 360 ведущих мировых производителей высокотехнологичного оборудования, решений и услуг.

О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ – «Лаборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 11 800 человек.

Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в ТОП-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.