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«Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации «Ростех» и «Ростелеком» совместно создадут единую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для предприятий авиационного кластера «Ростеха». Единый цифровой контур позволит повысить эффективность управления, процессов проектирования, производства и послепродажного обслуживания воздушных судов, авиационных агрегатов и комплектующих. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор НЦИ Константин Солодухин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Подписание состоялось в ходе встречи с руководством «Ростеха», в которой также приняли участие индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Сергей Сахненко.

Цель проекта — создание единого информационного пространства, унифицированной защищенной ИКТ-инфраструктуры предприятий авиационного кластера «Ростеха», внедрение единых подходов в сфере обработки, хранения и передачи данных, аппаратного и программного обеспечения предприятий авиационной отрасли, обеспечение авиастроительных компаний необходимыми вычислительными мощностями. Создание единого цифрового контура призвано повысить эффективность отраслевых компаний, ускорить сроки создания и вывода на рынок новых воздушных судов, улучшить качество сервисного обслуживания авиационной техники.

«В состав авиационного кластера "Ростеха" входят ключевые авиастроительные компании России: ОАК, "Вертолеты России", ОДК, КРЭТ, "Технодинамика". Это десятки предприятий, каждое с собственной вычислительной инфраструктурой и принципами ИТ-сопровождения бизнес-процессов. Проект призван унифицировать эти подходы, построить единую цифровую среду с широкими возможностями, доступом к современным вычислительным мощностям “Ростелекома”, высоким уровнем киберзащиты, удобную для всех комплектаторов и производителей авиационной техники», — сказал индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В проекте будет использоваться отечественное оборудование, произведенное предприятиями «Ростеха», в частности, серверы, автоматизированные рабочие места, системы хранения данных. Все объекты будут подключены к единой защищенной корпоративной сети, что обеспечит централизованный доступ к информационным сервисам и облегчит передачу информации между предприятиями.

«Формирование единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является одним из трендов для крупных интегрированных структур, к числу которых относится и Ростех. Это дает возможность унифицировать подходы и решения для повышения эффективности взаимодействия между предприятиями и качества управления. Внедрение отечественного оборудования обеспечит сохранность данных и повысит информационную безопасность на предприятиях отрасли. Уверен, консолидация усилий двух крупнейших игроков российского рынка позволит осуществить этот процесс с максимальной эффективностью и в кратчайшие сроки», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В соответствии с документом «Ростелеком» организует работу облачных сервисов, предоставит госкорпорации ресурсы сети геораспределенных дата-центров (ЦОД) для высоконагруженных приложений и сложных математических вычислений, а также обеспечит необходимые контроль, безопасность и сервисную поддержку всей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

В состав авиационного кластера госкорпорации «Ростех» входят крупнейшие российские производители авиатехники и авиакомплектующих. В их числе — «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), «Вертолеты России», «Технодинамика», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Совокупная выручка авиационного кластера превышает 700 млрд руб.

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