Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов

Райффайзенбанк полностью автоматизировал систему расчетов для торговых агентов, продающих билеты S7 Airlines, с использованием технологий распределенных реестров. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут мгновенно проводить расчеты с крупнейшим частным авиаперевозчиком в России в режиме 24/7.

Исторически расчеты с торговыми агентами велись с использованием банковских гарантий и подтверждения размещений на депозитах и могли занимать до нескольких дней. Благодаря использованию блокчейн-платформы агенты могут взаимодействовать с авиакомпанией напрямую, максимально ускорить расчеты и оптимизировать использование оборотных средств. Прозрачность процесса для участников существенно повышает его надежность. В момент бронирования билета система определяет банк, в котором обслуживается агент, передает в него запрос на списание, и после подтверждения о достаточном балансе на счету агента происходит исполнения платежа. Таким образом, расчеты производятся в режиме реального времени, 24/7, а не с отсрочкой, как это было раньше. Возврат билетов также происходит полностью автоматически. При этом никаких дополнительных усилий и затрат по переходу на новую схему расчетов от агентов не требуется. Агенты подтверждают покупку билетов через те же интерфейсы, предоставляемые авиакомпанией, что и используют сейчас, и могут отслеживать автоматически факт исполнения платежа за билет с использованием уже существующих механизмов по интеграции с системами дистанционного обслуживания Райффайзенбанка.

Блокчейн-платформа S7 Airlines для B2B-взаиморасчетов создана на базе технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric. Проект по интеграции банка с блокчейн-платформой стартовал в начале 2020 г. В сети Райффайзенбанка был установлен узел платформы B2B-chain S7 Airlines, а затем разработан интеграционный слой для постоянного взаимодействия.

«Платформы для расчетов В2В – одна из наиболее оправданных реализаций на блокчейне, как показывает мировая практика. Мы занимаемся такой разработкой сами и готовы подключаться к подобным системам своих корпоративных клиентов и партнеров, – сказал Никита Швецов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка. – S7 Airlines – лидер в применении блокчейн-технологий в своей отрасли, и мы рады объединить наши усилия, чтобы обеспечить лучший сервис нашим клиентам».

«S7 – наш многолетний партнер, и мы ценим сотрудничество с крупнейшим частным авиаперевозчиком России. Мы стремимся повышать эффективность клиента за счет простой и удобной интеграции наших решений с учетом бизнес-процессов, что и было достигнуто при реализации данного проекта. Мы рассчитываем, что S7 в ближайшее время оценит преимущества интеграции сервиса по автоматизации расчетов Райффайзенбанка с ее блокчейн-платформой. Наша задача – быть надежным партнером и всегда отвечать ожиданиям корпоративного бизнеса», – отметил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

«Одна из ключевых задач на этот год – расширить масштаб блокчейн-платформы S7 Airlines за счет подключения к ней крупных банков и внедрения в новые коммерческие индустрии. Теперь клиенты Райффайзенбанка могут участвовать в автоматизированных сделках на платформе S7 TechLab, что позволит повысить их операционную эффективность. Помимо взаимодействия с S7 Airlines, мы с коллегами рассматриваем и запуск новых бизнес-сценариев для такого рода автоматизаций в других отраслях, в том числе на зарубежных рынках», – отметил Николай Муханов, генеральный директор S7 TeсhLab.

Райффайзенбанк исследует технологии распределенных реестров с 2017 г. В 2018 году была разработана собственная блокчейн-платформа R-Chain для автоматизации расчетов и других банковских сервисов между клиентами банка, на которой было реализовано несколько пилотных проектов. Первым проектом на ее базе стал выпуск международной банковской гарантии в рамках сделки с участием компании «Газпром нефть». В 2019 году Райффайзенбанк разработал блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями для группы компаний Askona Life Group. В июле 2020 г. банк завершил первый этап проекта по интеграции с блокчейн-платформой для автоматизации расчетов «Петролеум Трейдинг».