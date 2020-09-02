Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО

В августе открылся первый Fix Price в Ташкенте – через несколько месяцев в разных районах столицы будет уже 13 магазинов. Местная компания Soft Business Group занимается оснащением магазинов кассовым оборудованием и установкой российской системы Set Retail 10, для которой это также первый проект на территории Узбекистана. Разработчик софта – компания Crystal Service Integration. Совместными усилиями CSI и SBG кассовое решение локализовано, внесено в государственный налоговый реестр онлайн виртуальных касс – и полностью готово к работе ритейлеров в Республике Узбекистан.

В России все магазины Fix Price работают на Set Retail 10 с 2019 года, масштаб проекта – тысячи касс. Успешное тиражирование решения продолжилось с расширением сети в Казахстан и Беларусь, а в феврале 2020 года началась активная стадия проекта по запуску сети в Узбекистане. На фоне происходящих в законодательстве Узбекистана изменений в части применения контрольно-кассовой техники, для запуска Fix Price в середине 2020 года необходимо было внести Set Retail 10 в реестр онлайн виртуальных касс Республики. Это было сделано 1 июля.

В новые магазины ритейлер устанавливает POS-системы CSI: системный блок и монитор кассира, клавиатуру, ручные сканеры и принтер чеков Pirit. Профессиональная POS-система эргономична и позволяет сократить количество рутинных операций. Программное обеспечение работает в полном соответствии с требованиями законодательства к онлайн виртуальным кассам и исправно передает чеки оператору фискальных данных (ОФД).

Интеграция с товароучетной и другими системами заказчика настроена через шину обмена данными Set ESB, которая уже давно зарекомендовала себя в Fix Price и в России реализует обмен более 3600 магазинов со всеми информационными системами ритейлера 24/7. Это обеспечивает для Fix Price безопасный рост сети, при котором можно не задумываться о стабильности и производительности инфраструктуры обмена данными.

Сергей Чернышев, руководитель проекта, служба ИТ Fix Price, отметил: «Выход на новый рынок Узбекистана успешно состоялся при технической поддержке надёжных партнёров и интеграторов – благодарим их за компетентность и результат. Система Set Retail 10, в которой уже несколько лет работают кассиры магазинов Fix Price, полностью соответствует нашим требованиям – и теперь кассиры магазинов в Ташкенте будут удобно и быстро обслуживать покупателей».

Заведующие и администраторы всех работающих на сегодняшний день магазинов Fix Price в Ташкенте отмечают интуитивно понятный интерфейс Set Retail 10 и высокое качество обучения, проведенного специалистами Soft Business Group.

Ирина Носова, руководитель проекта, CSI, сказала: «Несмотря на строгие меры по борьбе с пандемией в Узбекистане, мы в короткие сроки смогли пройти все этапы сертификации и провели адаптацию ПО к новым законодательным требованиям. Мы рады, что открытие магазинов Fix Price проходит успешно, а возможности нашей системы теперь доступны всем ритейлерам Республики Узбекистан».