Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В августе открылся первый Fix Price в Ташкенте – через несколько месяцев в разных районах столицы будет уже 13 магазинов. Местная компания Soft Business Group занимается оснащением магазинов кассовым оборудованием и установкой российской системы Set Retail 10, для которой это также первый проект на территории Узбекистана. Разработчик софта – компания Crystal Service Integration. Совместными усилиями CSI и SBG кассовое решение локализовано, внесено в государственный налоговый реестр онлайн виртуальных касс – и полностью готово к работе ритейлеров в Республике Узбекистан.

В России все магазины Fix Price работают на Set Retail 10 с 2019 года, масштаб проекта – тысячи касс. Успешное тиражирование решения продолжилось с расширением сети в Казахстан и Беларусь, а в феврале 2020 года началась активная стадия проекта по запуску сети в Узбекистане. На фоне происходящих в законодательстве Узбекистана изменений в части применения контрольно-кассовой техники, для запуска Fix Price в середине 2020 года необходимо было внести Set Retail 10 в реестр онлайн виртуальных касс Республики. Это было сделано 1 июля.

В новые магазины ритейлер устанавливает POS-системы CSI: системный блок и монитор кассира, клавиатуру, ручные сканеры и принтер чеков Pirit. Профессиональная POS-система эргономична и позволяет сократить количество рутинных операций. Программное обеспечение работает в полном соответствии с требованиями законодательства к онлайн виртуальным кассам и исправно передает чеки оператору фискальных данных (ОФД).

Интеграция с товароучетной и другими системами заказчика настроена через шину обмена данными Set ESB, которая уже давно зарекомендовала себя в Fix Price и в России реализует обмен более 3600 магазинов со всеми информационными системами ритейлера 24/7. Это обеспечивает для Fix Price безопасный рост сети, при котором можно не задумываться о стабильности и производительности инфраструктуры обмена данными.

Сергей Чернышев, руководитель проекта, служба ИТ Fix Price, отметил: «Выход на новый рынок Узбекистана успешно состоялся при технической поддержке надёжных партнёров и интеграторов – благодарим их за компетентность и результат. Система Set Retail 10, в которой уже несколько лет работают кассиры магазинов Fix Price, полностью соответствует нашим требованиям – и теперь кассиры магазинов в Ташкенте будут удобно и быстро обслуживать покупателей».

Заведующие и администраторы всех работающих на сегодняшний день магазинов Fix Price в Ташкенте отмечают интуитивно понятный интерфейс Set Retail 10 и высокое качество обучения, проведенного специалистами Soft Business Group.

Ирина Носова, руководитель проекта, CSI, сказала: «Несмотря на строгие меры по борьбе с пандемией в Узбекистане, мы в короткие сроки смогли пройти все этапы сертификации и провели адаптацию ПО к новым законодательным требованиям. Мы рады, что открытие магазинов Fix Price проходит успешно, а возможности нашей системы теперь доступны всем ритейлерам Республики Узбекистан».

Другие материалы рубрики

Технологии хранения данных: что дальше?

Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо»

Применение SSD-дисков для виртуальных серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"