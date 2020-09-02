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«Аэродиск» представила две типовые конфигурации СХД Engine N2

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Аэродиск» совместно с RRC выпустила на рынок две типовые конфигурации СХД Aerodisk Engine N2. Новые «бандлы» представляют собой системы хранения данных из нижней части среднего ценового сегмента с наиболее востребованными характеристиками, доступные для получения со склада в течение недели с момента запроса.

Типовые конфигурации обладают рядом критичных для заказчиков и партнеров характеристик. Во-первых, они поставляются преднастроенными, просты во внедрении и не требуют привлечения технических специалистов производителя. Во-вторых, их цена заранее известна: это избавляет партнеров и заказчиков от долгой предварительной работы по оценке стоимости конкретной спецификации.

«Процесс выбора и продажи СХД часто замедляется из-за того, что заказчик и торговый партнер могут долго согласовывать итоговую спецификацию решения и его стоимость. Разработанные нами типовые конфигурации существенно упрощают весь процесс. Партнеры точно знают цену, могут быстро ответить на вопросы заказчика и отгрузить программно-аппаратное решение, даже если оно требуется бизнесу очень срочно. И это решение уже оптимизировано и готово к использованию “из коробки”», ― поясняет генеральный директор «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Типовые конфигурации Aerodisk Engine N2 отличаются типом накопителей: в старшей спецификации установлены 12 твердотельных дисков, младшая оборудована двумя SSD и 12 жесткими дисками объемом 4 терабайта. На обе модели распространяется расширенная техническая поддержка ПО и гарантия на оборудование в течение 3 лет.

Универсальная система хранения данных Aerodisk Engine N2 относится к решениям Enterprise-уровня и предназначена для создания файловых хранилищ, хранения баз данных и систем виртуализации, поддержки работы почтовых серверов, работы с высокими нагрузками и других задач. Среди функциональных возможностей Aerodisk Engine N2: повышенная производительность за счет SSD-кэширования, поддержка синхронной и асинхронной репликации, неограниченное количество «снэпшотов», дедупликация данных на блочном уровне, поддержка RAID-массивов и компрессия транзакций «на лету».

Микрокод СХД Aerodisk Engine является полностью российской разработкой (подтверждено свидетельством Минкомсвязи и Роспатента), что позволяет использовать их как в коммерческом секторе, так и в государственных организациях.

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