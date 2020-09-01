TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран»

TrueConf совместно с Newtech Distribution и Ассоциацией пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана KazRENA построила сеть видеосвязи для сотрудников и студентов университета «Туран».

На серверном оборудовании университета была развернута ВКС-платформа TrueConf Server, которая обеспечивает удаленное проведение видеолекций и экзаменов, а также совещаний преподавательской коллегии. После трех месяцев работы в таком формате руководство «Туран» приняло решение развивать систему дистанционного образования на базе ПО TrueConf и после завершения пандемии.

Университет «Туран» — одно из крупнейших негосударственных образовательных учреждений Казахстана, в составе которого находятся 2 университета, 2 колледжа, лицей, 4 научно-исследовательских института, Международная академия туризма и Казахстанская ассоциация маркетинга. В «Туране» работают более 400 преподавателей, в том числе профессора, доценты и доктора наук.

Университет проводит подготовку студентов на трех факультетах: экономическом, гуманитарно-юридическом и «Академия кино и телевидения» по 42-м специальностям, что требует организации непрерывного процесса обучения. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, руководство «Турана» предвидело начало карантинных мер и оперативно обеспечило сотрудников и студентов инструментами для полноценной удаленной работы и образования.

Важными критериями при выборе системы видеосвязи стали доступная, в сравнении с западными аналогами, стоимость внедрения и обслуживания, независимость от работоспособности облачных сервисов, а также возможность проведения видеолекций без риска подключения третьих лиц и вреда процессу обучения.

После тестирования различных ВКС-решений — Zoom, Skype, Adobe Connect и других — руководство «Турана» остановилось на программной системе TrueConf Server, которая продемонстрировала высокую устойчивость к сетевым перебоям и стабильную связь при работе со слабыми интернет-каналами. Развертывание системы на серверном оборудовании университета позволило «Турану» получить полный контроль над удаленным обучением без риска передачи данных через иностранные сервера.

Сотрудники и студенты подключаются к рабочим совещаниям или онлайн-лекциям с помощью своих личных устройств: ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов, на которых установлены клиентские приложения TrueConf. Система TrueConf Server обеспечивает преподавателям гибкое планирование лекций и запуск конференций на лету с возможностью пригласить нужную группу студентов в 2 клика. Встроенная в TrueConf Server платформа вебинаров также позволяет учащимся присоединяться к видеолекциям по ссылке с помощью обычного браузера.

Помимо видеосвязи, сотрудники и учащиеся используют встроенные в приложения TrueConf инструменты для совместной работы: запись видеолекций для последующего обучения новых студентов, передачу учебных материалов в чатах, демонстрацию экрана и презентаций, голосование и многое другое. Чтобы расширить аудиторию зрителей, с помощью ПО TrueConf преподаватели также могут запускать трансляцию видеолекций на YouTube.

«Многие университеты, колледжи и школы ищут возможность продолжать учебный процесс удаленно и сейчас, опасаясь второй волны пандемии, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — «Туран» был в числе первых, кто обратился к нашему партнеру Newtech Distribution за помощью, и это позволило своевременно перевести ежедневные процессы университета в онлайн. Более того, руководство «Турана» планирует использовать удаленный формат обучения совместно с очным и после отмены карантинных мер».

«Мы получили гибкую систему видеоконференцсвязи при наиболее лояльной цене внедрения в сравнении с решениями от западных производителей, — отметил преподаватель университета Бектимисов Аманжол. — Отдельно хочется отметить высокую квалификацию техподдержки TrueConf, высокий уровень безопасности связи, а также возможность проведения видеолекций в формате вебинаров с одновременным подключением удаленных студентов и целых аудиторий».