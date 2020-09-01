Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

TrueConf совместно с Newtech Distribution и Ассоциацией пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана KazRENA построила сеть видеосвязи для сотрудников и студентов университета «Туран».

На серверном оборудовании университета была развернута ВКС-платформа TrueConf Server, которая обеспечивает удаленное проведение видеолекций и экзаменов, а также совещаний преподавательской коллегии. После трех месяцев работы в таком формате руководство «Туран» приняло решение развивать систему дистанционного образования на базе ПО TrueConf и после завершения пандемии.

Университет «Туран» — одно из крупнейших негосударственных образовательных учреждений Казахстана, в составе которого находятся 2 университета, 2 колледжа, лицей, 4 научно-исследовательских института, Международная академия туризма и Казахстанская ассоциация маркетинга. В «Туране» работают более 400 преподавателей, в том числе профессора, доценты и доктора наук.

Университет проводит подготовку студентов на трех факультетах: экономическом, гуманитарно-юридическом и «Академия кино и телевидения» по 42-м специальностям, что требует организации непрерывного процесса обучения. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, руководство «Турана» предвидело начало карантинных мер и оперативно обеспечило сотрудников и студентов инструментами для полноценной удаленной работы и образования.

Важными критериями при выборе системы видеосвязи стали доступная, в сравнении с западными аналогами, стоимость внедрения и обслуживания, независимость от работоспособности облачных сервисов, а также возможность проведения видеолекций без риска подключения третьих лиц и вреда процессу обучения.

После тестирования различных ВКС-решений — Zoom, Skype, Adobe Connect и других — руководство «Турана» остановилось на программной системе TrueConf Server, которая продемонстрировала высокую устойчивость к сетевым перебоям и стабильную связь при работе со слабыми интернет-каналами. Развертывание системы на серверном оборудовании университета позволило «Турану» получить полный контроль над удаленным обучением без риска передачи данных через иностранные сервера.

Сотрудники и студенты подключаются к рабочим совещаниям или онлайн-лекциям с помощью своих личных устройств: ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов, на которых установлены клиентские приложения TrueConf. Система TrueConf Server обеспечивает преподавателям гибкое планирование лекций и запуск конференций на лету с возможностью пригласить нужную группу студентов в 2 клика. Встроенная в TrueConf Server платформа вебинаров также позволяет учащимся присоединяться к видеолекциям по ссылке с помощью обычного браузера.

Помимо видеосвязи, сотрудники и учащиеся используют встроенные в приложения TrueConf инструменты для совместной работы: запись видеолекций для последующего обучения новых студентов, передачу учебных материалов в чатах, демонстрацию экрана и презентаций, голосование и многое другое. Чтобы расширить аудиторию зрителей, с помощью ПО TrueConf преподаватели также могут запускать трансляцию видеолекций на YouTube.

«Многие университеты, колледжи и школы ищут возможность продолжать учебный процесс удаленно и сейчас, опасаясь второй волны пандемии, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — «Туран» был в числе первых, кто обратился к нашему партнеру Newtech Distribution за помощью, и это позволило своевременно перевести ежедневные процессы университета в онлайн. Более того, руководство «Турана» планирует использовать удаленный формат обучения совместно с очным и после отмены карантинных мер».

«Мы получили гибкую систему видеоконференцсвязи при наиболее лояльной цене внедрения в сравнении с решениями от западных производителей, — отметил преподаватель университета Бектимисов Аманжол. — Отдельно хочется отметить высокую квалификацию техподдержки TrueConf, высокий уровень безопасности связи, а также возможность проведения видеолекций в формате вебинаров с одновременным подключением удаленных студентов и целых аудиторий».

Другие материалы рубрики

Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо»

Технологии хранения данных: что дальше?

Применение SSD-дисков для виртуальных серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"