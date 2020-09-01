«Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk

Группа компаний «Монтранс» автоматизировала все процессы обслуживания клиентов с помощью helpdesk-платформы Okdesk. Она позволила компании сократить сроки выставления заказчикам документов по реализации: теперь клиенты получают их сразу или на следующий день. Также благодаря решению от Okdesk «Монтранс» полностью автоматизировал работу выездных инженеров, а руководители получили инструменты контроля KPI и бизнес-аналитики.

«Монтранс» занимается цифровизацией автопарков: устанавливает оборудование и внедряет системы для мониторинга транспорта. Среди клиентов предприятия – «Норильский никель», «Газпром», аэропорт «Шереметьево», «Автобан», «Мосавтодор». Технический отдел «Монтранса» обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание более 30 тыс. транспортных средств по всей территории России.

Ранее специалисты отдела техподдержки работали с клиентскими заявками в разрозненных системах. Им приходилось формировать заказ-наряды в одной программе, а фиксировать результаты их выполнения в другой. При этом было много бумажной волокиты с актами.

Кроме того, руководители не могли централизованно управлять выездными специалистами. Отсутствовали инструменты для сквозного бизнес-анализа процессов сервисного обслуживания.

Такое положение дел не давало компании возможности продолжать повышать уровень качества сервисного обслуживания, сохраняя управляемость и оргструктуру. Чтобы это исправить, «Монтранс» внедрил отечественную helpdesk-платформу Okdesk.

Теперь все заявки по сервисному обслуживанию фиксируются в одной системе. Клиентам предоставлено несколько каналов для регистрации обращений. Им также стал доступен портал, на котором они могут взаимодействовать с «Монтрансом» по своим заявкам, отслеживать их выполнение. Кроме того, для обеспечения максимальной прозрачности helpdesk-платформа оповещает клиентов об основных активностях по заявке, включая запросы о действиях, необходимых с их стороны.

Заявки распределяются в автоматическом режиме в зависимости от загруженности и удаленности инженера от объекта обслуживания. Выездной специалист получает заявки в мобильном приложении. В нем же инженер строит маршрут к объекту, работает с чек-листами и составляет итоговые фотоотчеты по факту выполнения. Также в мобильном приложении сотрудник формирует акты и подписывает их у заказчика прямо на экране мобильного устройства.

Руководство «Монтранса» благодаря helpdesk-платформе планирует деятельность технического отдела, контролирует KPI сотрудников. В соответствии с объемом выполненных работ рассчитывается премия.

Для обеспечения сквозной работы по продажам, поддержке, управленческому учету, аналитике технического отдела компания интегрировала Okdesk с AmoCRM, «1С» и BI-системой.

«В ближайшем будущем мы начнем использовать информационные панели, которые помогут принимать оперативные и тактические решения по взаимодействию с нашими клиентами и постоянному улучшению качества их обслуживания, – отметил управляющий партнер "Монтранса" Дмитрий Журавлев. – Созданное единое цифровое пространство на базе Okdesk позволит нам увеличить выработку по заявкам и обеспечить для клиентов самые лучшие, гарантированные и контролируемые сроки решения их проблем».

«Вопросы автоматизации сервисного обслуживания сегодня особенно актуальны на рынке. В период кризисов и спадов лояльные клиенты – один из ключевых активов любой компании. Поэтому качественное постпродажное обслуживание, которое обеспечивает непрерывность бизнеса заказчиков, наряду с максимальной прозрачностью, это залог успеха на годы вперед для сервисных компаний. Мы рады, что наше решение является частью серьезных изменений и крупных побед», – сказал сооснователь Okdesk Кирилл Федулов.