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Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба»

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Unicorn, резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», разработала интеллектуальную концепцию для небоскреба iCity. Умный бизнес-центр с единой цифровой средой будет построен в международном деловом центре «Москва-Сити».

Ядром небоскреба станет платформа, обеспечивающая единую цифровую среду. Она объединит все периферийные устройства здания, инженерные системы и сервисы, такие как Business Management System (управление организацией), Facility Management System (управление объектом), Property Management System (управление отелем), Waste Management System (управление отходами) и другие. Для создания платформы инженеры Unicorn рассмотрели 6 ключевых ролей пользователей, а также более 70 подролей и возможных сценариев поведения.

Алексей Южаков, сооснователь компании Unicorn, сказал: «Для работы над проектом iCity мы несколько месяцев изучали лучшие мировые практики, эксплуатационный опыт, тренды, прогнозы футурологов, проводили мониторинг решений, которые сейчас предлагают ведущие мировые вендоры. Благодаря тому, что концепция и технические особенности прорабатываются на самом первом этапе реализации объекта, есть возможность предусмотреть надежные и оптимальные решения, которые будут бесперебойно работать и взаимодействовать между собой и в будущем. Это позволит iCity оставаться инновационным после завершения строительства и еще много лет в процессе эксплуатации. Каждому резиденту и гостю будет доступен новый уровень комфорта, сервиса и эмоций от взаимодействия с инфраструктурой здания. У этой идеи даже есть название — digital сhic».

У единой цифровой платформы практически неограниченный функционал. Кроме базовых решений, в процессе эксплуатации могут создаваться новые уникальные сервисы, а интеллект здания может наращиваться, масштабироваться и эволюционировать. Например, на базе платформы можно создать сервис для ресторана по доставке обедов внутри здания, онлайн бронированию стола и даже разработке индивидуального меню для резидентов.

С момента входа в здание, система будет изучать привычки посетителя, а данные, полученные после каждого нового визита, присоединять к более ранним и накапливать. На основе этой информации будут предлагаться индивидуальные решения, сервисы и услуги. Посетителю фитнес-центра, например, порекомендуют подняться до него пешком, так как это будет отличной разминкой перед основным занятием. А офисного работника лифт автоматически отвезет на нужный этаж.

Цифровой небоскреб iCity общей площадью почти 250 тыс. м² станет крупнейшим российским офисным проектом 2020 года. В состав бизнес-центра войдут две разновысотные башни: 61-этажная Time Tower (257 метров) и 34-этажная Space Tower (141 метр). Застройщик небоскреба — инвестиционно-девелоперская компания MR Group.

Александр Сурменев, коммерческий директор MR Group, сказал: «Создание цифрового здания – непростая задача для девелопера, так как готовых решений в этой области не существует, они постоянно меняются. Мы долго искали партнера, который бы помог нам по крупицам собрать мировой передовой опыт и имплантировать его в наше цифровое здание iCity. Мы уверены, что богатый опыт команды Unicorn позволит воплотить в жизнь все идеи и решения».

Николай Булатов, старший проектный менеджер Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Развитие решений в сфере умных зданий и, говоря более широко, умного города является одним из приоритетных направлений для нашего Кластера. Концепция единой цифровой среды для жилых или коммерческих зданий сейчас вызывает интерес у многих девелоперов, поскольку ее реализация позволит существенным образом повысить комфорт жителей, резидентов и посетителей, а также сделать более эффективной работу управляющих компаний. Проект “цифрового” небоскреба станет примером реализации такой концепции. Важно отметить, что лежащая в основе проекта платформа, разработанная Unicorn, является открытой. Это позволит интегрировать в систему широкий класс решений, в том числе разрабатываемых другими участниками “Сколково”, включая смартифицируемые инженерные комплексы, IoT-устройства и различные сервисы для жителей и резидентов».

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