«Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования

«Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользование вещей. Продукт реализован на базе платформы SAP Cloud Platform и получил сертификат SAP ICC.

«Решение имеет хороший потенциал применения. Оно может быть востребовано в гостиничном бизнесе (для учета халатов, полотенец, белья и посуды в номерах отелей), в области пассажирских перевозок (выдаваемые на борту предметы) и в административно-хозяйственной деятельности любых предприятий (контроль временно выдаваемой персоналу оргтехники: ноутбуки, мыши, клавиатуры и т.п.) В силу текущих потребностей наших клиентов прежде всего мы кастомизировали его для эксплуатации в отрасли гражданской авиации», – сказал директор по маркетингу и PR компании «Рамакс Интернейшнл» Денис Гасилин.

Решение позволяет значительно сократить время на комплектование, переcчет предметов и минимизировать их потери. Принцип работы разработанного продукта для авиаотрасли базируется на нанесении на предметы, выдаваемые пассажирам, RFID-меток, которые бортпроводники и кладовщики сканируют с помощью портативного сканера. В результате информация о выдаваемых во временное пользование пледах, наушниках, подушках и т.д. моментально отображается в веб-приложении. Пользователи приложения могут оперативно видеть и контролировать, сколько позиций выдано, сколько возвращено, срок использования, срок годности и прочие метрики.

«Это не первое решение, разработанное нами на SAP Cloud Platform (SCP). Реализация на этой платформе имеет ряд преимуществ, таких как наличие сервисов, повышающих скорость разработки, простота расширения функционала, безопасность данных и другие. Безусловно мы рады, что наши компетенции в области разработки приложений на SCP подтверждены вендором, что по сути является показателем высокого качества реализуемых нами облачных решений на технологиях SAP», – сказал ведущий эксперт облачных решений «Рамакс Интернейшнл» Евгений Лебедев.

Получение сертификата SAP ICC – это знак качества, который сообщает клиентам о надежности продукта и гарантирует гладкую интеграцию, исключающую риски, с информационными системами SAP заказчика.