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Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Oracle объявила, что Nissan Motor Co., Ltd переносит высокопроизводительные вычисления из локальной инфраструктуры в Oracle Cloud Infrastructure. Nissan использует цифровые процессы проектирования продукции для быстрого принятия важных конструктивных решений, направленных на повышение топливной эффективности, надежности и безопасности выпускаемых автомобилей. Перенос в Oracle Cloud рабочих нагрузок по инженерному моделированию с высокими требованиями к производительности и задержкам позволит Nissan ускорить проектирование и тестирование новых автомобилей.

Nissan использует, в частности, программное обеспечение для вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics, CFD) и моделирования конструкций при проектировании и тестировании внешней аэродинамики и конструктивной надежности автомобилей. Оптимизированные для HPC-приложений сервисы Oracle Cloud Infrastructure для вычислений, сетей и хранения позволят компании Nissan воспользоваться преимуществами первого и единственного в отрасли решения Bare Metal для высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing, HPC) с сетью RDMA при создании инновационных автомобилей. Nissan ожидает повышения производительности и снижения затрат благодаря простоте выполнения инженерного моделирования в облаке.

«Nissan – лидер в области внедрения высокопроизводительных облачных вычислений для крупномасштабных рабочих нагрузок, таких как эксплуатационная безопасность и вычислительная гидродинамика, – сказал Бин Сю, генеральный директор подразделения инженерных систем в Nissan Motor Co, Ltd. – Мы выбрали HPC-решения Oracle Cloud Infrastructure, следуя нашей мультиоблачной стратегии. Это позволит нам удовлетворить растущий спрос на моделирование в условиях постоянной экономии затрат. Я уверен, что сотрудничество Oracle даст Nissan значительную окупаемость инвестиций».

Для решения задач вычислительной гидродинамики и моделирования конструкций требуются огромные вычислительные мощности. Nissan приняла стратегию приоритетного использования облака для своей HPC-платформы, чтобы у инженеров всегда были необходимые вычислительные ресурсы для сложного моделирования. Несмотря на традиционную ограниченность предложения на рынке высокопроизводительных вычислений со стороны поставщиков общедоступных облачных сервисов, Oracle Cloud Infrastructure предоставляет первую в отрасли вычислительную инфраструктуру Bare Metal на базе процессоров Intel Xeon с кластерными сетями на основе технологии удалённого прямого доступ к памяти (Remote Вirect Memory Access, RDMA). Это позволяет обеспечить задержки менее двух микросекунд и пропускную способность 100 Гбит/с и, таким образом, делает возможной крупномасштабную миграцию высокопроизводительных вычислений в облако.

Nissan является одним из первых производителей автомобилей, кто стал использовать графические процессоры (Graphics Processing Unit, GPU) в инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для моделирования конструкций и удаленной визуализации. Выбор аппаратного обеспечения Oracle с ускорением вычислений за счет GPU позволяет Nissan снизить затраты и накладные расходы на передачу больших объемов данных. При этом все данные, полученные в результате моделирования, можно легко просматривать в формате 3D OpenGL в облаке.

Помимо HPC-нагрузок Oracle Cloud Infrastructure поддерживает развитую и разнообразную экосистему приложений независимых поставщиков ПО для различных областей применения, включая вычислительную гидродинамику и моделирование конструкций. Это помогает обеспечить более привлекательное соотношение цена/производительность, чем решение соответствующих задач в локальной среде или облаке других провайдеров. Уникальные облачные решения Oracle для высокопроизводительных вычислений позволяют заказчикам выполнять такие ресурсоемкие задачи по требованию, без необходимости приобретать локальные мощности с фиксированной конфигурацией. Благодаря Oracle Cloud Infrastructure Nissan может чрезвычайно гибко запускать десятки тысяч ядер и высокопроизводительных серверов визуализации на основе графических процессоров. Это позволяет динамично изменять вычислительные ресурсы и удаленную 3D-визуализацию в соответствии с потребностями инженеров.

«Oracle рада работать вместе с Nissan над изменением цифрового дизайна и разработки продуктов и способствовать созданию нового поколения непревзойденных автомобилей, – сказал Клей Магуйрк, исполнительный вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. – Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы создать лучшую облачную инфраструктуру для предприятий, включая поддержку ресурсоемких и чувствительных к задержкам рабочих нагрузок, которые необходимы таким компаниям, как Nissan, для создания автомобилей следующего поколения».

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