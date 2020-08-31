Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Merlioncloud начинает работать с ритейлерами

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Команда Merlioncloud сфокусировалась на реселлерах, которые смогут продавать цифровые товары и услуги, подключенные к платформе Merlioncloud, своим потребителям, как и любые другие товары из своего каталога на сайте. Платформа MerlOnСloud – готовое решение для продажи цифровых товаров и услуг, связывает производителей и реселлеров, и позволяет построить облачный бизнес по готовой модели любому интернет-магазину или маркетплейсу. В результате интеграции своих интернет-магазинов по API с Merlioncloud ритейлеры получают работающую платформу с полной автоматизацией закупок и продаж, включающую в себя расширение товарного ассортимента, управляемое ценообразование, удобную систему взаиморасчетов, и всё это без логистических затрат и необходимости заключать соглашения с разработчиками - MerlOnСloud это делает сам.

Merlion вышла на рынок облачной дистрибуции осенью 2018 года, представив в рамках международного Merlion IT Solutions Summit свой новый проект - Merlioncloud и заявив качестве цели к концу 2021 года занять здесь пятую часть. За это время в стратегии и бизнес-процессах произошел ряд изменений, которые обусловлены тем, что проект – а именно, команда - отслеживает все рыночные тенденции, изменения в спросе со стороны потенциальных партнеров и клиентов, степень готовности разработчиков к сотрудничеству. Главным изменением в 2020 году стало расширение партнерского пула и включение в него ритейлеров и маркетплейсов.

Команда MerlOnСloud заметила, что многие интернет-магазины пытаются продавать цифровые товары, но испытывают при этом определенные технические сложности. Востребованность к цифровым товарам и услугам показали реалии 2020 года и оценки аналитиков. В частности, согласно отчету iKS-Consulting, именно Software-as-a-Service в перспективе до 2022 ф.г. является самым динамично растущим сегментом рынка облачных продуктов – ожидается удвоение его объёмов в течение трех ближайших лет: с 56,5 млрд.руб. по итогам 2019ф.г. до прогнозируемых в 2022ф.г. 94,7 млрд.руб. Стандарты и модели потребления также трансформируются - на фоне роста рынка электронной коммерции пользователи хотят получать продукты и услуги сразу после оплаты, они всё чаще проявляют интерес к цифровым товарам, более того, предпочитают платить только за то, чем пользуются, без лишних ненужных опций, выбирая подписочную модель пользования.

Продажа цифровых товаров удобна и востребована. Для них не нужна упаковка, место для хранения, нет затрат на логистику и таможенных пошлин. Пользователь получает свою покупку в электронном виде сразу после оплаты. Merlioncloud даёт возможность продавать как ESD-ключи, так и подписки. Стоит отметить, что платформа с готовыми интеграциями предоставляется партнерам и ритейлерам бесплатно, нужно лишь подключиться к ней по API для бесшовной интеграции с каталогом товаров интернет-магазина и учетной системой. При необходимости, команда Merlioncloud готова оказать содействие в этом подключении. После настройки API партнер может вывести все товары из каталога Merlioncloud или сформировать из интересных ему позиций нужный ассортимент, в результате на его сайте будут автоматически отображаться описания товаров и их иллюстраций.

Сотрудничество с Merlioncloud среди прочих преимуществ даёт ритейлерам ускоренное получение прибыли за счёт мгновенного обмена товар-деньги и осуществление расчёта с поставщиками после продажи и получения денег от клиента. Партнер зарабатывает на перепродаже цифровых товаров, оставляя себе определённый процент с каждой клиентской покупки.

В связи с фокусом на ритейл команда MerlOnСloud переработала продуктовый каталог – добавлен широкий спектр самых востребованных пользователями продуктов, введена новая классификация товаров. Теперь товарный каталог составляют игровые и развлекательные сервисы, продукты сферы кибербезопасности, офиcные приложения SaaS (сервис как услуга), бухгалтерия и отчетность, IP-телефония и коммуникации, бизнес-приложения для учета и контроля.

В рамках действующей стратегии в 2020 году Merlioncloud зашёл во все интернет-магазины, включая маркетплейсы (как крупные, так и с меньшим масштабом бизнеса). Среди тех, с кем интеграция уже осуществлена - «Ситилинк», начавший работать на платформе по Saas-решениям.

Для другого типа партнеров - системных интеграторов - на платформе представлены корпоративные решения и продукты, на которых они могут зарабатывать, предлагая своим клиентам: МойОфис, Юздеск, Mango Telecom и т.д.

«Мы все оказались в этом году в «новой нормальности», - сказал Дмитрий Спиридонов, генеральный менеджер Merlioncloud. – Жизненный уклад и формат трудовой деятельности у всех нас изменились, офисам нового поколения и «армии удалёнщиков» требуется всё больше цифровых продуктов. Сотрудничество с ритейлерами позволит нам «дотянуться» до них, конечных пользователей, и я уверен, что в совокупности всё это станет настоящим двигателем прогресса и развития нашего совместного с разработчиками и партнерами бизнеса».

В настоящий момент партнерам на платформе доступны товары от 59 вендоров: более 2700 товаров (2400 ESD-ключей и 350 SaaS-подписок), включая 800 продуктов для В2В-сегмента, 117 развлекательных сервисов, 1840 игровых сервисов. Сервисное обслуживание 24х7 осуществляется силами техподдержки MerlOnСloud.



Другие материалы рубрики

«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги

Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела

Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"