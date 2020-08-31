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Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками»

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Мебельный холдинг «Ангстрем» открыл в Воронеже автоматизированную высокотехнологичную фабрику по производству мебельных фасадов. Мощность производства составит 2,1 млн фасадов в год.

Общий бюджет проекта составил 1 млрд руб., из которых 500 млн руб. выделил Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа. Как рассказал директор ФРП Роман Петруца, на данные средства было приобретено современное технологическое оборудование.

Сейчас завод работает под управлением «1С:Предприятие 8». Как сообщил CNews. и.о. ИТ-директора «Ангстрема» Иван Рогожкин, запланирован переход на MES-систему (система управления производственными процессами) российской компании Boas, выделившейся из компании «Литтех».

MES-система, в том числе, будет управлять «умными тележками», которые сейчас тестирует «Ангстрем». По словам Рогожкина, «умные тележки» представляют из себя альтернативу традиционным рельсам, которые связывают между собой производственные станки, и могут доставлять комплектующие по заданным маршрутам.

«Умные тележки» могут работать до 12 часов без подзарядки и поддерживают несколько систем геопозиционирования, включая Wi-Fi и счетчик оборотов колес. Также MES-система будет использоваться для управления другим нововведением на предприятии – «плоским складом»: станок сможет сам выбирать нужную ему деталь и считывать информацию о ней с помощью QR-кодов.



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