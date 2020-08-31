Х5 Retail Group автоматизировала обмен отчетными документами с контрагентами

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила решение по автоматизации обмена отчетными документами. Проект реализован в рамках масштабной программы компании по повышению эффективности электронного документооборота и цифровизации. Вендором технологии выступила «НКО Финчер».

Решение реализовано на платформе «Контур.Диадок» и позволяет обмениваться обязательной отчетностью в виде универсальных передаточных документов, а также различными внутренними данными в неформализованном формате. В результате внедрения проекта сроки закрытия дебиторской задолженности были сокращены на 21 день. Данный проект позволил возмещать НДС внутри отчетного периода, а также минимизировать риск потери документов.

Вадим Раут, коммерческий директор «НКО Финчер», сказал: «Данное решение позволило обеим компаниям оптимизировать процессы согласования и сверки оказываемых объемов услуг по всей территории совместного взаимодействия, что позволит сократить затраты на бумажный документооборот и эффективнее перераспределить рабочее времени сотрудников, участвующих в процессе».

Наталья Загвоздина, директор по корпоративным финансам, сказала: «Переход на электронный документооборот позволил оптимизировать время сотрудников и перенаправить его с обработки бумаги на более приоритетные задачи. Помимо этого, переход на ЭДО позволил оптимизировать сроки по закрытию дебиторской задолженности».

«НКО Финчер» более трех лет оказывает услуги инкассации, пересчета и перечисления выручки магазинов торговых сетей X5 Retail Group в нескольких федеральных округах РФ. Важным этапом повышения эффективности совместной работы стала автоматизация документооборота.