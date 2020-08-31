Accenture и Intel поддерживают разработку роборуки для пациентов с ограниченной мобильностью

Accenture и Intel поддерживают исследовательский проект по нейроморфным вычислениям, организованный Нейро-биоморфной инженерной лабораторией (NBEL) Открытого университета Израиля в сотрудничестве с больницей ALYN, ведущим детским и юношеским реабилитационным центром в Израиле.

В рамках проекта исследователи из Accenture Labs и Intel Labs, совместно с коллегами из Открытого университета Израиля, работают над созданием роботизированного манипулятора для инвалидных колясок с адаптивным управлением. Решать эту задачу помогает алгоритм, разработанный Applied Brain Research (ABR) и нейроморфное вычислительное оборудование Intel.

Технология поможет людям, использующим инвалидные коляски, независимо управлять роботизированной рукой для выполнения повседневных задач (например, пить из стакана) с уменьшением количества ошибок на 50% и повышением энергоэффективности на 48% по сравнению с традиционными методами управления. Первыми работу оборудования смогут оценить пациенты с двигательными нарушениями верхних конечностей из израильского реабилитационного центра ALYN.

Проведенные исследования показывают, что роботизированные манипуляторы для инвалидных колясок позволяют людям чувствовать себя более независимыми: эти инструменты способны уменьшить потребность в уходе на 41%. Но сегодня стоимость этих технологий слишком высока, что делает их недоступными для многих людей.

«Применение роботизированных рук сегодня ограничено высокой стоимостью и большим расходом энергии. Финансирование Accenture и дополнительная поддержка Intel и ABR позволяют нам изучить возможность внедрения адаптивных элементов управления на нейроморфном оборудовании. Эта технология позволит удовлетворить потребность людей в удобной и точной роборуке по меньшей цене», — сказал Элишай Эзра Цур, ведущий исследователь проекта в Открытом университете Израиля.

Нейроморфный исследовательский чип Intel Loihi обладает возможностью обучения в режиме реального времени. Его использование может снизить затраты на создание и эксплуатацию вспомогательных устройств. Исследователи предполагают, что смогут реализовать адаптивное управление для улучшения функциональности руки, используя доступные детали, цена которых может быть снижена более чем в десять раз. Помимо этого, Loihi в тысячу раз более энергоэффективен, чем процессоры общего назначения, поэтому устройство на основе Loihi не нужно будет слишком часто заряжать.

«Разработка роботизированной руки, основанной на нейроморфных вычислениях, может стать поворотным моментом для людей с ограниченными возможностями: повысить их взаимодействие с обществом, дать дополнительную автономность и предоставить новые возможности трудоустройства. Более доступная цена таких роборук и их улучшенная производительность "сотрясут" рынок. И мы гордимся тем, что возглавляем эту революцию вместе с Открытым университетом, Intel и Accenture», — отметила Ари Меламед-Екель, генеральный менеджер ALYNnovation больницы ALYN.

Accenture Labs и Intel Labs будут использовать свой опыт в области нейроморфных вычислений и искусственного интеллекта, чтобы помочь исследовательской группе Открытого университета в разработке нейроморфного алгоритма, а также оказать поддержку в проведении исследования.

«Этот исследовательский проект демонстрирует, что нейроморфные вычисления могут оказать большое влияние на установление доступных цен для интеллектуальных вспомогательных устройств. Сделав эти устройства доступными, особенно для молодых пациентов, можно качественно улучшить их жизни. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с исследователями Открытого университета Израиля, ALYN и Intel, предоставляя свой технический и промышленный опыт для продвижения этой технологии», — сказал Эди Льонгосари, руководитель отдела технологических инноваций и стратегий и главный научный сотрудник компании Accenture.

«Нейроморфные вычисления естественным образом подходят для вспомогательных технологий, учитывая их низкие требования к мощности и способность учиться и адаптироваться к новым ситуациям в режиме реального времени. Благодаря сотрудничеству Intel и Accenture с Открытым университетом Израиля и больницей ALYN мы надеемся открыть новые возможности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и улучшить качество жизни пациентов», — сказал Майк Дэвис, директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel.