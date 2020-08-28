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«Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia

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«Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia.

В августе 2020 г. Gfn.ru стал одним из крупнейших резидентов уральского дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных», разместив в нем сервера с поддержкой передовых графических технологий Nvidia. Это позволило, «убрав» тысячи километров до московских серверов, в разы сократить пинг и повысить скорость реакции на действия геймеров Урала и Сибири. Таким образом, существенно повышается их результативность и шансы на победу в многопользовательских онлайн-играх.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах в дата-центре Екатеринбурга, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей Nvidia RTX создает максимально реалистичную онлайн-картинку. Под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях — дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях — на ноутбуке, смартфоне (с операционной системой Android) или телевизоре (с ОТТ-приставкой Wink+).

С сегодняшнего дня пользователям домашнего интернета «Ростелекома» в Уральском и Сибирском федеральном округах, а также в Пермском крае стала доступна опция «Облачные игры Gfn.ru». Для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома», помимо высокой скорости, доступны особенно выгодные условия: стоимость опции «Облачный игры Gfn.ru» для них составит 490 руб. в месяц. Для пользователей других тарифов абонентская плата — 990 руб. в месяц. Подключить и управлять опцией можно в едином личном кабинете абонента «Ростелекома» и мобильном приложении «Мой Ростелеком».

«Геймеров очень много среди наших абонентов, эта аудитория особо требовательна к скорости и качеству интернета, первой стремится испытывать все новинки. Специально для них мы развиваем экосистему сервисов, в центре которой находится тарифный план «Игровой». Рады представить новые возможности для поклонников облачного гейминга. Благодаря этой услуге любой компьютер можно превратить в мощную игровую машину, не нужно тратиться на апгрейд техники, облачные серверы все сделают за вас. Игрокам остается только наслаждаться отличной графикой, быстродействием и, конечно, побеждать», — отметил Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале.

«В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройствах. Миссия Gfn.ru — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей, охватив все регионы страны. Наш стратегический партнер “Ростелеком” помогает с воплощением этой миссии. С запуском облачного гейминга на Урале и в Сибири мы приобретаем статус игрока федерального масштаба. “Ростелеком” сотрудничает с нами с момента запуска GeForce NOW в России и причастен ко всем нашим победам. Во всех дата-центрах Gfn.ru реализована связность от “Ростелекома”. Наши сервера в екатеринбургском дата-центре “Ростелекома” радикальным образом повысят качество облачных игр для многочисленной армии геймеров за Уральским хребтом», — сказал директор по маркетингу и продукту сервиса Gfn.ru Даниил Мирошниченко.

По данным Gfn.ru, предпочтения геймеров в столицах Уральского и Сибирского федеральных округов схожи. Первые три места в рейтинге самых популярных занимают игры Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends. На четвертом месте расположилась игра в жанре action/RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, екатеринбуржцы предпочитают World of Tanks, а сибиряки — симулятор выживания ARK: Survival Evolved.

Новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга появились на Урале благодаря запуску в Екатеринбурге в ноябре 2019 г. первого в УрФО опорного катастрофоустойчивого центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных». Каналы передачи данных сверхвысокой пропускной способности, установленная мощность в 2,4 МВт, 100-процентный резерв электроснабжения позволяют назвать этот дата-центр «цифровым сердцем» Урала.

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