Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Okko улучшает технологии потоковой передачи видео

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Okko объявила о партнёрстве с Bitmovin, ведущим поставщиком видео-инфраструктуры для цифровых медиакомпаний, и Teleport Media, разработчиком децентрализованных технологий доставки видео. Партнёрство позволит реализовать широкий спектр инновационных технологических решений для Okko.

Okko вместе с опытом и инструментами Bitmovin и Teleport Media сможет обеспечить ещё более технологичную потоковую передачу данных. Bitmovin предоставит решения, позволяющие передавать контент Okko сразу на несколько устройств и платформ с максимально возможной скоростью и при меньшей пропускной способности.

Рынок OTT-сервисов в России продолжает расти, и Okko стремится внести максимальный вклад в развитие технологичности площадок, а также предоставить пользователям отличный клиентский опыт. Работая с Bitmovin над интеграцией нового разрешения 4K Dolby Vision, а также оптимизируя существующий контент для просмотра в формате 4K и HD, Okko предложит самые продвинутые видеоразрешения для широкой аудитории.

Okko также будет применять алгоритм кодирования файлов Bitmovin, позволяющий улучшить качество изображения при снижении требований к пропускной способности.

Благодаря новым решениям Okko сможет предоставлять больше UHD-контента для Smart TV и других устройств, увеличивая доступность видео в премиальном качестве для клиентов по всей России.

«Мы с Okko рады объявить о партнерстве с Bitmovin и Teleport Media. Я уверена, что новые функции и алгоритмы кодирования помогут нам укрепить позиции Okko как технологического лидера среди мультимедийных сервисов, а наши пользователи получат ещё более качественный клиентский опыт», – сказала Яна Бардинцева, генеральный директор Okko.

«Bitmovin гордится партнерством с Okko, поскольку VoD-рынок продолжает быстро развиваться по всей России», – сказал Крис Милн, директор по продажам Bitmovin в регионе EMEA. «Инструменты и решения Bitmovin обеспечат пользователей Okko ещё более премиальным клиентским опытом – зрители смогут наслаждаться видео независимо от того, где они находятся и какое устройство используют».

«Как компания, которая предоставляет программные решения для улучшения качества видео, удобства для пользователей и эффективности OTT-бизнеса, мы разделяем те же ценности, что и Bitmovin. Мы предоставляем решения, которые помогут нашим клиентам развивать бизнес и привлекать больше довольных подписчиков», – сказал Андрей Клименко, генеральный директор Teleport Media. «Вот почему мы работаем рука об руку с Bitmovin на российском рынке и рады приветствовать Okko в качестве нашего первого общего клиента».

Другие материалы рубрики

Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги

Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела

Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег

Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов

Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер

Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"