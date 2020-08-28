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Corpsoft24 автоматизирует работу сервисного центра Porsche на Рублевском шоссе

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Corpsoft24 завершила первый этап работ по развитию автоматизированной системы оперативного учета на базе программного продукта «Альфа-Авто» (платформа «1С:Предприятие 8.3 КОРП»). В результате внедрения «Порше Центр Рублевский» (СКЦ) получит новую версию системы, отвечающую актуальным потребностям бизнеса.

Центр на Рублевском шоссе — первый официальный дилер Porsche в России. В нем представлен весь модельный ряд автопроизводителя (Cayenne, Panamera, 911 Carrera, Boxster, Cayman, Macan). Сервисный центр может обслуживать 60 автомобилей в день.

«Существующий комплекс информационных систем частично устарел и перестал соответствовать целям и темпам роста компании, поэтому мы приняли решение модернизировать и адаптировать ПО при помощи специалистов CorpSoft24», – сказал Владимир Ларионов, генеральный директор СКЦ.

В процессе первого этапа работ специалисты Corpsoft24 изучили существующую систему, провели интервьюирование ключевых специалистов, описали основные бизнес-процессы, выявили и формализовали требования по развитию системы, а также разработали целевую архитектуру и техническое задание.

«На данный момент завершен первый этап проекта, сформулированы требования к адаптации и внедрению системы на базе программного продукта "Альфа-Авто" – платформа "1С:Предприятие 8.3 КОРП"», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

«Сейчас компания готова к следующему шагу – разработке и внедрению дополнительного функционала», – отметил Владимир Ларионов.

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