Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о расширении линейки жестких дисков для систем видеонаблюдения Toshiba S300. В неё теперь входят новые модели S300, в которых используется технология черепичной магнитной записи (SMR), — они предназначены для систем в организациях малого и среднего бизнеса. При этом накопители для систем видеонаблюдения с традиционной магнитной записью (CMR) будут теперь обозначаться как S300 Pro — эти модели рассчитаны на использование в профессиональных решениях и в госсекторе.

Новые жесткие диски серии S300, доступные в исполнениях на 2 ТБ и 4 ТБ, оптимизированы для использования в недорогих системах видеонаблюдения и отвечают их требованиям, также удовлетворяя при этом требования систем видеонаблюдения с поддержкой до 32 дисков для видеопотоков высокой четкости. Серия S300 с частотой вращения 5400 об/мин и буфером 128 МБ отвечает требованиям систем видеонаблюдения высокой четкости, включая технологии для телевизионных приставок, цифровых видеорегистраторов (DVR) и сетевых видеорегистраторов (NVR).

Новая серия S300 небольшой вместимости основана на технологии SMR, которая предполагает использование перекрывающихся дорожек для повышения плотности данных и оставляет только необходимую магнитную поверхность для правильного чтения. Это основное отличие от технологии CMR, где каждая дорожка разделена небольшим расстоянием. В результате SMR обеспечивает более высокую емкость на той же магнитной области, что у привода CMR, помогая снизить совокупную стоимость владения (TCO) носителя. Реализация соответствующей архитектуры кэш-памяти компенсирует потенциальные риски случайной перезаписи перекрывающихся дорожек, поэтому серия S300 подходит для недорогих систем видеонаблюдения.

Для более дорогостоящих и требовательных систем видеонаблюдения, поддерживающих обработку до 64 потоков с камер высокого разрешения, видеоаналитику, функции отслеживания лиц и редактирования видео, Toshiba предлагает серию S300 Pro с технологией CMR. Они имеют большую емкость (до 10 ТБ) и размер буфера до 256 МБ и подходят для использования в цифровых видеорегистраторах для систем наблюдения (SDVR), сетевых видеорегистраторах для систем наблюдения (SNVR) и гибридных SDVR.

«Обновленные жесткие диски Toshiba серий S300 и S300 Pro представляют собой индивидуальное решение для хранения данных для систем видеонаблюдения, которые получают всё большее распространение в мире. В соответствии с требованиями современного рынка хранилищ данных для систем видеонаблюдения они обеспечивают стабильную круглосуточную работу и оптимально подходят для ведущих видеорегистраторов и сетевых видеорегистраторов для систем видеонаблюдения с восьмью или более отсеками для дисков. Toshiba помогает интеграторам систем видеонаблюдения, поставщикам услуг по монтажу и конечным пользователям с уверенностью записывать и хранить свои видео- и аудиопотоки», — отметил Лоренцо Мартинес-Паломо (Lorenzo Martinez-Palomo), глава департамента хранения данных подразделения Toshiba Electronics Europe GmbH.

Серия Toshiba S300 Pro и новая модель S300 объемом 4 ТБ доступны уже сейчас, а модель S300 на 2 ТБ, как ожидается, появится в продаже в конце этого года.