Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о расширении линейки жестких дисков для систем видеонаблюдения Toshiba S300. В неё теперь входят новые модели S300, в которых используется технология черепичной магнитной записи (SMR), — они предназначены для систем в организациях малого и среднего бизнеса. При этом накопители для систем видеонаблюдения с традиционной магнитной записью (CMR) будут теперь обозначаться как S300 Pro — эти модели рассчитаны на использование в профессиональных решениях и в госсекторе.

Новые жесткие диски серии S300, доступные в исполнениях на 2 ТБ и 4 ТБ, оптимизированы для использования в недорогих системах видеонаблюдения и отвечают их требованиям, также удовлетворяя при этом требования систем видеонаблюдения с поддержкой до 32 дисков для видеопотоков высокой четкости. Серия S300 с частотой вращения 5400 об/мин и буфером 128 МБ отвечает требованиям систем видеонаблюдения высокой четкости, включая технологии для телевизионных приставок, цифровых видеорегистраторов (DVR) и сетевых видеорегистраторов (NVR).

Новая серия S300 небольшой вместимости основана на технологии SMR, которая предполагает использование перекрывающихся дорожек для повышения плотности данных и оставляет только необходимую магнитную поверхность для правильного чтения. Это основное отличие от технологии CMR, где каждая дорожка разделена небольшим расстоянием. В результате SMR обеспечивает более высокую емкость на той же магнитной области, что у привода CMR, помогая снизить совокупную стоимость владения (TCO) носителя. Реализация соответствующей архитектуры кэш-памяти компенсирует потенциальные риски случайной перезаписи перекрывающихся дорожек, поэтому серия S300 подходит для недорогих систем видеонаблюдения.

Для более дорогостоящих и требовательных систем видеонаблюдения, поддерживающих обработку до 64 потоков с камер высокого разрешения, видеоаналитику, функции отслеживания лиц и редактирования видео, Toshiba предлагает серию S300 Pro с технологией CMR. Они имеют большую емкость (до 10 ТБ) и размер буфера до 256 МБ и подходят для использования в цифровых видеорегистраторах для систем наблюдения (SDVR), сетевых видеорегистраторах для систем наблюдения (SNVR) и гибридных SDVR.

«Обновленные жесткие диски Toshiba серий S300 и S300 Pro представляют собой индивидуальное решение для хранения данных для систем видеонаблюдения, которые получают всё большее распространение в мире. В соответствии с требованиями современного рынка хранилищ данных для систем видеонаблюдения они обеспечивают стабильную круглосуточную работу и оптимально подходят для ведущих видеорегистраторов и сетевых видеорегистраторов для систем видеонаблюдения с восьмью или более отсеками для дисков. Toshiba помогает интеграторам систем видеонаблюдения, поставщикам услуг по монтажу и конечным пользователям с уверенностью записывать и хранить свои видео- и аудиопотоки», — отметил Лоренцо Мартинес-Паломо (Lorenzo Martinez-Palomo), глава департамента хранения данных подразделения Toshiba Electronics Europe GmbH.

Серия Toshiba S300 Pro и новая модель S300 объемом 4 ТБ доступны уже сейчас, а модель S300 на 2 ТБ, как ожидается, появится в продаже в конце этого года.



Другие материалы рубрики

Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов

Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер

Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК

Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"