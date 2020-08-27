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«Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group

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Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов DataPro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для девелоперской компании Level Group.

Для своей ИТ-инфраструктуры Level Group выбрала виртуальный дата-центр DataPro уровня Tier III, размещенный на вычислительных ресурсах «Техносерв Cloud». Услуга построена на базе платформы VMware и позволяет использовать гибкий подход в выборе дискового пространства. Клиент может скомбинировать, выбрав из четырех типов дисков – от медленных SATA до All Flash-хранилища для размещения особо требовательных ресурсов, включая гибридные диски на SAS с кэшированием на SSD.

«При выборе поставщика облачных услуг для нас была важна возможность полного резервирования всех элементов ИТ-инфраструктуры и обеспечение непрерывного круглосуточного функционирования вычислительных мощностей, что, в частности, позволяет обеспечить полноценную работу сотрудников в удалённом режиме 24/7. Также нам необходима надежная платформа для развертывания BIM-технологий, 3D-моделирования и других технологий, позволяющих занимать Level Group лидирующие позиции в девелопменте. Коммерческий ЦОД DataPro на мощностях "Техносерв Cloud" отлично подходит для решения таких задач», − сказал Роман Кубасов, директор по ИТ Level Group.

«Приоритетом нашей компании является предоставление услуг ЦОДов, соответствующих высочайшим мировым стандартам. Совместно с "Техносерв Cloud" мы предоставляем клиентам отказоустойчивые дата-центры для решения их бизнес-задач», − отметил Алексей Солдатов, генеральный директор DataPro.

«Мы отмечаем повышенный спрос на облачные услуги, в том числе, за счет высокой популярности IaaS-сегмента. Совместно с DataPro мы готовы предоставить качественную и высокопроизводительную инфраструктуру для быстрого доступа к сервисам клиента. Использование облачного дата-центра гарантирует высокую отказоустойчивость системы и ее доступность на 99,95% в режиме 24/7», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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