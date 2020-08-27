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«Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот Открытое ПО

«Ланит» расширил линейку продуктов DocsHouse, развивающуюся в парадигме микросервисной архитектуры. Продукт «DocsHouse: ЮЗ ЭДО» построен на открытых технологиях и обеспечивает единую точку интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота компаний.

Крупнейшие государственные и частные организации постоянно увеличивают объем документов, обмен которыми ведется исключительно в электронном виде. Это означает увеличение количества интеграций с внешними сервисами (операторами ЭДО, СМЭВ, МЭДО и другими), а также количество систем-потребителей информации. В результате у компаний постоянно растут затраты на внедрение и поддержание безбумажного документооборота.

Продукт создает единую среду для работы с юридически значимым электронным документооборотом: интегрируется с внутренними ИТ-системами компании, предоставляет единое окно для обмена документами с контрагентами, клиентами, государственными ведомствами, компаниями внутри холдинга и формирует внутренний электронный архив юридически значимых документов организации. В результате решается давняя проблема роуминга между крупными операторами ЭДО, появляется возможность выбора наиболее экономичного способа отправки каждого исходящего документа, и вся история документооборота сохраняется внутри компании, а не во внешнем сервисе. При такой реализации взаимодействия изменения в API внешних сервисов не приводят к необходимости доработки внутренних ИТ-систем организации.

«DocsHouse: ЮЗ ЭДО» обеспечивает работу с популярными операторами ЭДО – «Диадок», СБИС и «Такском», позволяет подписывать электронные документы как на клиентском рабочем месте, так и на сервере при использовании продукта «Криптопро DSS». Отдельная функциональность отвечает за формирование печатных форм документов и визуализирует ЭП на любом документе.

Продукт разработан в соответствии с российским законодательством, учитывает требования федеральных законов 63-ФЗ, 402-ФЗ, требования приказа Минфина №174н, приказов ФНС России №ММВ-7-15/820@, №ММВ-20-3/96@ и других. Поддерживается юридически значимый обмен формализованными, полуформализованными и неформализованными документами.

«DocsHouse: ЮЗ ЭДО» может быть использован в качестве внутреннего оператора ЭДО холдинга. Это позволяет обмениваться неформализованными электронными документами внутри холдинга и с контрагентами, минуя внешних операторов, что приводит к сокращению затрат на услуги внешних операторов ЭДО.

В основе «DocsHouse: ЮЗ ЭДО» лежит микросервисная архитектура, это поэтому продукт можно использовать как в виде комплексного решения, так и встраивать отдельные компоненты DocsHouse в существующие решения организации, например: сервис подписания, внутренний оператор, сервисы интеграции с операторами ЭДО, личный кабинет клиента/контрагента, личный кабинет сотрудника и т.д. А наличие универсального REST API позволяет быстро интегрировать продукт с учетными системами, системами электронного документооборота и другими информационными системами компании.

Директор департамента систем управления документами компании «Ланит» Александр Родионов сказал: «В результате использования «DocsHouse: ЮЗ ЭДО» как единой точки интеграции внутреннего и внешнего документооборота организации смогут экономить до 80% издержек на формирование, доставку, обработку и хранение документов и в то же время ускорить обмен данными с контрагентами и сократить сроки оплаты счетов. Внедрение «DocsHouse: ЮЗ ЭДО» совместно с сервисами управления бизнес-процессами и управления контентом платформы DocsHouse позволит в короткие сроки получить комплексное решение задачи управления юридически значимым документооборотом организации».

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