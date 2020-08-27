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«Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Корус консалтинг» расширила функциональность CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 в компании Wärtsilä Digital Technologies, поставщике оборудования и программного обеспечения для судоходства (входит в состав технологической группы Wärtsilä) с помощью модуля KORUS CRM | Messengers. Теперь экипажи кораблей могут оперативно консультироваться со службой поддержки компании через популярные мессенджеры и социальные сети: WhatsApp, Viber, Telegram и Facebook Messengers.

Во время рейса у экипажей кораблей может возникнуть необходимость связаться с берегом, чтобы задать вопрос или получить консультацию. Вместо дорогой спутниковой связи использовался WhatsApp: пользователь отправлял сообщение, а специалисты службы поддержки «Вяртсиля Цифровые Технологии» отвечали с одного офисного мобильного телефона. Далее информация от пользователей вручную переносилась в CRM-систему. Для оптимизации процесса «Вяртсиля Цифровые Технологии» решила интегрировать мессенджеры с Microsoft Dynamics 365 с помощью готовых сервисов KORUS CRM | Messengers и KORUS CRM | Notify, разработанных ГК «Корус консалтинг».

Специалисты «Корус консалтинг» внедрили ИТ-решения, интегрировали их с CRM на базе Microsoft Dynamics 365 и адаптировали под специфику заказчика: перевели сервисы на английский язык, разработали схемы маршрутизации. Теперь все коммуникации автоматически сохраняются в CRM-системе, а звонки через мессенджеры переадресуются на телефон. Благодаря готовому решению KORUS CRM | Messengers сотрудники «Вяртсиля Цифровые Технологии» ведут общение с экипажами кораблей в едином окне, что позволяет быстро выстроить омниканальное взаимодействие для разрешения сложных ситуаций, упорядочить и упростить коммуникацию, а также просмотреть историю взаимодействия.

«С потребностью в интеграции Microsoft Dynamics 365 с WhatsApp мы столкнулись достаточно давно, но долго не могли найти подходящее решение. “Корус консалтинг” очень вовремя помогли нам усовершенствовать коммуникацию задолго до начала пандемии, подготовив наш бизнес к испытанию кризисом, вызванным коронавирусом», – сказал Андрей Новиков, старший CRM-специалист «Вяртсиля цифровые технологии».

«С ускорением цифровизации наличие современных каналов коммуникации становится конкурентным преимуществом. Одно внедрение ИТ-решения для взаимодействия между сотрудниками, клиентами и партнерами способно сильно повлиять на бизнес-процессы: ускорить их, упорядочить. Мы рады, что помогли “Вяртcиля Цифровые Технологии” создать новый канал коммуникации еще до пандемии, существенно опередив тренды и, как оказалось, подготовив компанию к новой реальности. Это пример для остальных компаний: не стоит ждать кризиса, чтобы внедрять новые технологии – нужно отслеживать тенденции и вовремя подключать ИТ-сервисы, способные улучшить взаимоотношения с клиентами», – сказала Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «Корус консалтинг».

Wärtsilä Digital Technologies – центр разработки компании Wärtsilä Voyage, мирового лидера в области создания решений для морского и военного флота, а также электронных навигационных карт. Является частью технологической группы Wärtsilä Corporation со штаб-квартирой в Хельсинки, Финляндия.

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