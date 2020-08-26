Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами

Sabre Corporation объявила о двух важных достижениях в реализации возможностей NDC и создании ведущей торговой площадки для персонализированных путешествий.

В сотрудничестве с агентством Flight Centre Travel Group и авиакомпанией-партнером Sabre получил сертификат NDC Level 4 (высший уровень) как агрегатор в рамках соответствующей программы сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Эта аккредитация поможет Sabre расширить доступ к лучшему контенту для всех участников в цепочке создания ценности в индустрии туризма. Она также является одной из важных составляющих платформы Sabre.

«Flight Centre Travel Group рада оказать поддержку Sabre в таком важном достижении. Будучи одним из крупнейших туристических агентств в мире, мы всегда были ориентированы на продвижение программы NDC, чтобы наши клиенты могли получить все преимущества этого стандарта, – отметил Джон Бове (John Beauvais), глобальный директор Flight Centre Travel Group по работе с поставщиками. – Мы активно сотрудничаем с Sabre и выступаем ведущим партнером их инициативы «Больше, чем NDC», в течение двух лет помогая в достижении этой важной цели. NDC будет играть еще большую роль в дистрибуции туристических услуг после пандемии COVID-19. Получение Sabre сертификата NDC Level 4 позволит нашим тревел-консультантам воспользоваться доступом к еще более широкому контенту и обеспечить клиентам еще больший уровень персонализации обслуживания».

Сертификация IATA подтверждает техническую способность Sabre работать с полным функционалом системы управления предложениями и заказами (Offer and Order Management). Она также демонстрирует прогресс Sabre в работе за рамками стандарта NDC. В частности, в развитии омниканального ритейла, дистрибуции интеллектуальных предложений авиакомпаний и создании масштабируемых возможностей для туристических посредников.

«Белавиа» стала первой авиакомпанией в мире, получившей сертификат IATA третьего уровня (Level 3) благодаря технологиям Sabre NDC для авиаперевозчиков. Это значительный шаг вперед в развитии ритейла авиакомпании. «Белавиа» использует систему обслуживания пассажиров Sabre (PSS) и теперь подключила возможности Sabre NDC базового уровня в рамках своей сети.

Авиакомпания «Белавиа» со штаб-квартирой в Минске является важным игроком на рынке авиаперевозок в Центральной и Восточной Европе. Она выполняет полеты между европейскими городами и странами СНГ, а также в несколько городов Ближнего Востока.

«С ослаблением ограничений на полеты мы наращиваем объемы перевозок, и нашим клиентам все чаще нужны персонализированный подход и гибкость, – отметил Владимир Баркун, заместитель генерального директора по информационным технологиям авиакомпании «Белавиа». – NDC играет ключевую роль, помогая оправдать ожидания пассажиров и более эффективно продвигать наш контент. Доступ к контенту во всех каналах, включая NDC, поможет в восстановлении бизнеса авиакомпании. Мы благодарны Sabre за эффективное сотрудничество в такое непростое для индустрии туризма время».

Используя аналитические данные и интеллектуальные алгоритмы, Sabre позволяет поставщикам и продавцам туристических услуг распространять и реализовывать все более персонализированные динамические предложения. Такой контент позволяет оправдать ожидания путешественников и расширяет коммерческие возможности участников экосистемы Sabre.

«Безусловно, это важные достижения, которые становятся особенно значимыми в непростых условиях, с которыми столкнулась отрасль из-за пандемии COVID-19, – отметила Кэти Морган (Kathy Morgan), вице-президент Sabre Travel Solutions по работе с поставщиками и предложениями. – NDC является одним из многих важных элементов платформы Sabre. Это достижение стало еще одним шагом к реализации нашего видения, основанного на большей персонализации путешествий, расширенных коммерческих возможностях и лучшем опыте. Я благодарна нашим партнерам, включая Flight Centre и «Белавиа», которые в турбулентных условиях рынка проявили высокую заинтересованность и помогли нам сделать эти важные шаги вперед».